朱孝天直播喊「趕快統一」被罵翻 網挖4年前就曾表態

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「F4」成員朱孝天因出演《流星花園》中花花公子西門一角聲名大噪，近日卻在直播中失言，一句「希望趕快統一」點燃台灣民眾怒火。事實上，這並非他首次表態政治立場，過去也曾因此惹議。



朱孝天過去就曾表態政治立場。（翻攝自臉書）

朱孝天近日在直播中解釋刪除明道微信好友一事，沒想到後來聊到政治話題，聲稱小時候生長在台灣時，台灣就被稱為「台灣省」，20歲之前沒什麼機會去中國，以前在教育灌輸下，對中國總有負面和封閉想法，但之後去中國生活工作，發現很多事情和想像不同，說著說著他突然語出驚人，「我真的是很希望趕快統一！」

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影片曝光後，立刻引爆民眾怒火，紛紛留言開嗆「當年沒有台灣人支持你們，F4根本不存在，永遠只是小演員，現在反過來踩台灣人一腳?」、「真奇怪，一堆人喊人民幣香，想當中國人，但身體卻死死的釘在台灣」、「想當中國人卻在等統一，為何不放棄台灣國籍入中國國籍？」

朱孝天直播喊「希望趕快統一」被罵翻。（翻攝自微博）

事實上，這並非朱孝天首次表態政治立場，他2021年接受媒體採訪時表示，「藝人沒有政治立場」，因此遭小粉紅出征，後來他的態度急轉彎，撰文解釋，自己是個「半隻腳踏出娛樂圈的人」，所以盡量不去表達看法，因為覺得自己並沒有偉大到能改變什麼，「試問我一個下九流的戲子憑什麼覺得自己的態度能左右什麼呢？」不過，他卻在文末表態，「我是相當希望兩岸能趕快統一」，喊話期盼能在有生之年實現，讓網友看傻眼，直指朱孝天嘴上說自己無政治立場，又發文表態根本是自打嘴巴。

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