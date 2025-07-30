劉宇寧被爆戀情上熱搜大呼別鬧了 《書卷》女二澄清都是朋友

劉宇寧否認與《書卷一夢》女二的新戀情。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星劉宇寧人紅是非多，繼頭像在台灣被綜藝節目主持人踩踏後，7月30日又被爆與《書卷一夢》演員祝緒丹的驚人緋聞，立刻衝上微博熱搜，但粉絲們都認為這是個假新聞，兩人應該很快就會出來否認，果真劉宇寧稍早已在微博回應「都好朋友。別鬧了。」祝緒丹也澄清「都是好朋友。別亂說。」立刻打臉造謠者。

劉宇寧否認與《書卷一夢》女二的新戀情。（翻攝自微博）

劉宇寧和祝緒丹在《書卷一夢》裡原本有段亂倫的感情線，劇中南珩（劉宇寧飾）的與女主角宋一夢的妹妹宋一汀（祝緒丹飾）有「姐夫與妹妹」出軌的劇碼，但在宋一夢穿越後改寫了劇情，沒想到現實人生，兩人仍被送作堆。

據查，原來是有個名為「吃瓜姐妹」的微博帳號，自稱是祝緒丹的大粉，指出祝緒丹與與「播出劇男一」戀愛，而這個男星便是《書卷一夢》男主角劉宇寧，並列出時間線，表示兩人在2021年劉宇寧探班《遮天》劇組首次見面，隨後2022年合作綜藝《開始推理吧》，還在直播間互動，劉宇寧還成為祝緒丹生日直播榜的第一名，2023年祝緒丹手滑關注劉宇寧工作室帳號，收藏合作路透照，2024年拍攝《書卷一夢》期間關係密切，還推測祝緒丹疑似為了劉宇寧養狗。

而這個「吃瓜姐妹」的帳號在爆出劉宇寧和祝緒丹的戀愛時間線後，表示厭惡欺騙便註銷了帳號，不過該帳號也被發現只有3個粉絲關注，讓祝緒丹專門在控制留言區負面評價和造謠的粉絲帳號跳出來表明就是：「造謠傳謠者」，也指出爆料者沒有實際證據，只是以互動來推測，且時間線也列的很牽強。

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