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受俄強震影響！愛莉莎莎旅日突收海嘯警報 急往高地避難

愛莉莎莎目前人在日本旅遊。（翻攝自IG）愛莉莎莎目前人在日本旅遊。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕俄羅斯在台灣時間今（30日）上午7點24分發生規模8.7強震，環太平洋海嘯預警中心針對太平洋沿海地區發布海嘯警報，其中包含日本、夏威夷。人在日本旅遊的愛莉莎莎今一早也收到簡訊警報，緊急乘車前往富士山避難。

愛莉莎莎今早收到來自日本氣象局的海嘯警報。（翻攝自IG）愛莉莎莎今早收到來自日本氣象局的海嘯警報。（翻攝自IG）

愛莉莎莎29日才在社群開心分享旅行中的點滴，跟團員一起包車從東京到伊豆，全程很舒適，不需像自由行一樣一直走路，怎料今（30）日一早就收到來自日本氣象局的海嘯警報，簡訊中提醒位於沿海地區的人，需立刻轉移到高地等的安全場所避難。

愛莉莎莎與團員平安抵達富士山避難。（翻攝自IG）愛莉莎莎與團員平安抵達富士山避難。（翻攝自IG）

收到簡訊不到半小時，愛莉莎莎又上傳最新動態，內容拍到自己跟團員正搭車前往避難場所，她也寫下真實心聲，「避難中，原本在伊豆海邊，收到警報立刻打包行李，往富士山方向前進，聽說現在北海道浪已經三米了，好恐怖」。最後，愛莉莎莎三度發動態表示「逃到富士山了，暫時安全」。

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