曹金玲遊沙霸 傳授減肥秘訣有夠猛

曹金鈴到沙霸旅遊。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／越南報導〕出門旅遊吃吃喝喝很容易變胖，怕胖的人趕快看過來！舞蹈家曹金鈴有絕招，讓你在旅行中也可以輕輕鬆鬆「享瘦」！

曹金鈴退休多年，依然保持曼妙身材。（記者胡如虹攝）

曹金鈴跟貴婦朋友一起到越南沙霸旅遊，貴婦團的特色就吃好住好，每天睡到自然醒再展開一天的行程，也因此很容易就變胖，還有一些朋友本來就有筋骨的問題，旅遊筋骨不適的問題更明顯。

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曹金鈴體態優雅。（記者胡如虹攝）

曾經是知名舞蹈家，曹金鈴雖然已退休多年，但卻依然保持曼妙身材，所以常被朋友問怎麼保持身材或是調整體態。她這次到沙霸旅遊，就特別以芭蕾舞的基本動作，為長庚生技的王瞶英、安馳科技董娘李珍華等貴婦朋友設計了簡單的芭蕾3式，讓貴婦朋友在充滿法式浪漫的美璟閣穹頂酒店也可以優雅的練芭蕾減脂，同時舒展舟車勞頓的不適。

78歲的舞蹈家曹金鈴體態優雅。（記者胡如虹攝）

曹金鈴表示，芭蕾3式沒有場地、天候的限制，只要每天練習，不但可以訓練核心肌群，體態也會變優雅。她不吝分享給大家簡單的芭蕾3式：

曹金鈴（右）跟貴婦團出遊，還當起舞蹈老師。（記者胡如虹攝）

第一式：扶著欄杆或是桌椅，雙腳與肩同寬，脚跟對腳跟，膝蓋朝外，用四拍緩慢的蹲下來，蹲下來時從胃部以下要收緊。再用四拍緩緩伸直。重複4到8次。

曹金鈴（右）在沙霸旅遊帶貴婦友人當芭蕾美人。（記者胡如虹攝）

2，把左腳向前，右腳在後，前面的腳跟對著後腳尖，同時腳尖跟膝蓋向外，用四拍緩慢的蹲下來，再用四拍緩緩伸直。重複4到8次。

曹金鈴（右）出遊，還當起舞蹈老師。（記者胡如虹攝）

3，右腳向前，左腳在後，前面的腳跟對著後腳尖，同時腳尖跟膝蓋向外，用四拍緩慢的蹲下來，再用四拍緩緩伸直。重複4到8次。

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