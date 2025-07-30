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娛樂 電視

賈靜雯夏威夷「收海嘯警報」緊急撤離 傻眼：有逃難的感覺

〔記者蕭方綺／台北報導〕賈靜雯一家人趁著暑假到夏威夷度假，想不到卻收到海嘯警報，因俄羅斯堪察加半島近海在台灣時間今（30日）上午7點24分發生規模8.7強震，環太平洋海嘯預警中心針對太平洋沿海地區發布海嘯警報，包含日本、夏威夷。賈靜雯今在IG限時動態貼出自己收到警報的截圖，還說第一次到夏威夷，第一次要下場打球，結果碰上海嘯警報，讓她直呼：「有逃難的感覺，很緊張。」

賈靜雯（左）和女兒梧桐妹到夏威夷度假。（翻攝自IG）賈靜雯（左）和女兒梧桐妹到夏威夷度假。（翻攝自IG）

她表示一家人剛到球場就收到警報響，「全球場關閉撤離，我們等了2小時才叫到車離開。」她的朋友說第一次碰到這樣的景象，目前檀香山海岸威基基（Waikiki）全店關閉，讓她也不得不緊張起來。

賈靜雯帶女兒去打球，收到海嘯警報，緊急撤離。（翻攝自IG）賈靜雯帶女兒去打球，收到海嘯警報，緊急撤離。（翻攝自IG）

賈靜雯在夏威夷收到海嘯警報，內心很緊張。（翻攝自IG）賈靜雯在夏威夷收到海嘯警報，內心很緊張。（翻攝自IG）

如今她和家人已經平安回到住處，朋友不忘來個機會教育，和孩子們解釋夏威夷和俄羅斯的距離，並講解海嘯如何形成。

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