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李銘順兄弟設宴壓力大 做家鄉料理喊想家

李銘順（右）學習內場，左為主廚何順凱。（公視提供）李銘順（右）學習內場，左為主廚何順凱。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕李銘順、李銘忠錄製公視實境節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》本週播出最終章，兩人完成旅程回到台北，向米其林三星主廚何順凱學習，共同舉辦慶功宴邀請洪都拉斯、林輝瑝、雷嘉汭、施名帥、瑞莎、白癡公主、游安順等嘉賓回歸致謝。李銘順感謝觀眾朋友支持，放話願意再繼續拍新一季；李銘忠特別提及馬來西亞有電視台引進節目，讓家鄉觀眾也能看到他們兄弟在台灣的第一次合體節目。

順忠兄弟完成歷時30天的全台遊覽，從最北的富貴角出發，足跡遍布宜蘭、台中環山部落、梨山、南投埔里、台南、高雄美濃、旗山、小港、彰化、台東，途中也登上澎湖及小琉球，最後回到台北。最後任務是向三星主廚何順凱學藝，並舉辦溫馨慶功宴。

李銘順負責內場，近距離觀摩大廚的料理及領導過程，他一度大喊：「我不敢動，怕弄壞他們的東西。」李銘忠則在外場學習桌邊服務，包括客人的口布必須放置距離桌緣7公分，需拿尺精準測量等諸多講究細節，讓他身心緊繃，說壓力超大。

李銘順（後排左起）、李銘忠，向白癡公主、雷嘉汭介紹餐點。（公視提供）李銘順（後排左起）、李銘忠，向白癡公主、雷嘉汭介紹餐點。（公視提供）

所幸宴席圓滿完成，兄弟助攻主廚端出一桌好菜，李銘忠說，每道料理都對應到此行經歷的景點和任務；李銘順特別貢獻星馬家鄉料理「羅惹」當作其中一道菜的靈感，取名「旅行的滋味」，他說這趟旅程從第一天到最後一天，有滿滿的各種感受，酸甜苦辣。李銘忠笑說「看到這道菜就想家了」！

李銘順回顧節目播出這3個月，「聽到很多人說，你們節目挺好看的，沒想到你們這麼開朗，謝謝我們讓他們見證到每一個挑戰、每一個感動的故事。」李銘忠也說：「出外用餐常碰到觀眾說你們節目很好看、很有意義、很好笑、很正面，看了都會很快樂。」但他也補充，仍有些觀眾因此才發現他們是兄弟！會問他們：「是不是雙胞胎？你是銘順還銘忠？我以為你們同是一個？」

順忠兄弟與嘉賓大合照。（公視提供）順忠兄弟與嘉賓大合照。（公視提供）

兄弟倆不約而同感謝辛苦的幕後團隊，李銘順說：「你們非常棒，讓我們有一個非常紮實、非常快樂的拍攝過程，謝謝你們。」李銘忠也提到：「還要謝謝所有來加入我們一起玩的嘉賓，為節目添加色彩。要特別謝謝馬來西亞電視台Astro AEC引進這檔節目，讓馬來西亞的觀眾有機會看到我們兩兄弟在台灣第一次合體的節目。」李銘順表示感謝大家喜愛支持，「未來如果有機會的話，我們一定會繼續為大家服務，繼續拍《歐吉桑騎士》！」

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