Coldplay恐遭偷情CEO提告！「20億身價全毀」 不滿主唱亂開玩笑

CEO安迪與人事總監在Coldplay演唱會偷情被抓包，現傳出他有意提告樂團。（翻攝自TiKToK、法新社）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團Coldplay演唱會日前成了抓姦現場，本月某場「親吻鏡頭」環節，意外抓包科技新創公司「Astronomer」的CEO安迪拜倫與人事總監克里斯汀偷情，引發軒然大波。此事導致安迪辭去CEO大任，名聲也全毀了，現傳出他將提告Coldplay。

據外媒報導，安迪拜倫在Coldplay演唱會被捕捉到偷情瞬間，隔不久便辭去Astronomer的CEO職位，知情人士透露，安迪私下很不滿Coldplay的主唱克里斯馬汀，認為未經同意就拍攝且亂開外遇的玩笑，讓他成為了迷因，因此安迪有可能會對樂團以及演唱會主辦方提告。

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針對提告勝算，有律師分析，安迪原則上是可以對樂團提告，但是他必須證明克里斯馬汀知道或應該知道自己並未出軌，不過也有律師認為，提告Coldplay的舉動若真實發生，當事人反而會遭承受更多的輿論打擊。

據悉，安迪的身價在2000萬到7000萬美元（約新台幣5.9億至20億元）之間，如今被迫辭去CEO工作後，勢必會在經濟上產生影響，倘若安迪的妻子起訴離婚，也會對他的身價造成重大影響。

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