涉貪淫落馬垮台 苦苓用5分鐘搞懂釋永信事件

釋永信涉嫌刑事犯罪、包養多名情婦等醜聞被捕落馬。（法新社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國河南嵩山少林寺證實方丈釋永信涉嫌刑事犯罪、包養多名情婦等醜聞被捕「落馬」後，29日對外宣布選出新任住持，由河南洛陽白馬寺原方丈釋印樂接替釋永信。

少林寺方丈釋永信被捕26日開始在中國網路上瘋傳，少林寺官方直到隔日才證實釋永信因為「涉嫌刑事犯罪、挪用侵占項目資金和寺院資產、長期與多名女性保持不正當關係，並育有私生子等嚴重違反佛門戒律」的事，目前正接受「多個部門」聯合調查。

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今（30）日上午，作家苦苓在臉書發文以「5分鐘搞懂釋永信事件」為題，指出釋永信原來已被少林寺除名，通過不斷鬥爭才繼位方丈，開始企業化經營：「少林寺開賣門票，一年湧入300萬遊客，不但推出要價數千到上萬元的香火套餐，還販售各種護身符、加持品，年收超過3億（不含功德箱內那些不必入帳的香火錢）。」

苦苓說，釋永信接著陸續註冊少林相關商標200多個，並推出各種相關產品、課程甚至藥品，又在世界各國辦了40多所少林武術學校（一度傳出有武師被洋太太包養）；他還成立文化公司，拍攝少林武俠電影，曾找過劉德華來主演，並由寺內武僧直接上鏡。

因為實在太會賺錢，苦苓又披露釋永信也被中共看上，陸續出任河南省政協、全國人大代表，成了中國佛教對外宣傳的樣板，「他和川普、范德萊恩和普丁都會面過，甚至在與俄國東正教大主教同框之後，少林和尚竟然獲准在莫斯科紅場向俄羅斯人推銷佛珠。」

苦苓進一步表示，早在2015年有5名少林寺和尚集體受訪控釋永信強暴尼姑、交往民女、私吞公款並交給一位和他生下私生女的尼姑情婦保管，全國網路炸鍋，「但釋永信全盤否認，並拒做親子檢驗，BBC就此採訪他時，他只回答要是有問題早就成問題了，不斷跳針，並未正面否認。」

最後苦苓笑說，接下來的事大家都知道了，「要不是釋永信自我膨脹、私自去見了教宗（別忘了梵蒂岡可是中華民國邦交國），這些醜事再過10年也不會二度曝光，CEO和尚仍然可以繼續搞錢玩女人，這就是習大大所謂的堅持反腐？」

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