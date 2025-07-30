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娛樂 最新消息

老婆剛追星成功「集郵」朱孝天突喊「一句話」全網傻眼

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕F4近期在半個月內兩度合體，讓許多《流星花園》粉絲懷念不已，不只一般粉絲興奮，就連F4成員之一的朱孝天美女老婆韓雯雯也很開心，「集郵」追星成功，分別和言承旭、周渝民、吳建豪，還有老公朱孝天合照，不過近日朱孝天在直播中又惹爭議，一句「希望統一」讓台灣網友傻眼。

朱孝天（右二）的老婆韓雯雯（中）很開心能與F4全員合照。（翻攝自微博）朱孝天（右二）的老婆韓雯雯（中）很開心能與F4全員合照。（翻攝自微博）

朱孝天老婆才在社群曬出與F4合照並興奮表示：「等了這麼多年，終於圓夢啦！」樂見F4合體。不過朱孝天在直播中的隨興暢談卻惹出爭議，他提到小時候生長在台灣時，台灣就被稱為「台灣省」，20歲之前沒什麼機會去中國，以前在教育灌輸下，對中國總有負面和封閉想法，但之後去中國生活工作，發現很多事情和想像不同，說著說著他突然脫口而出：「我真的是很希望趕快統一。」影片在社群傳開，也讓台灣網友大傻眼。

事實上朱孝天屢次在直播時隨意暢談，讓人捏把冷汗，除了透露F4已準備錄製新歌，也提到為了之後F4的合體巡演，他會減少個人的演出曝光，許多演藝圈需要先保密的內容，他都不經意說出來。

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