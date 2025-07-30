晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

沈玉琳上周才錄節目 謝向榮猛誇：精神體力超好

謝向榮（右）一早受訪透露，沈玉琳上周錄《T爆大事件》精神體力超好。（資料照，TVBS提供）謝向榮（右）一早受訪透露，沈玉琳上周錄《T爆大事件》精神體力超好。（資料照，TVBS提供）

〔記者林南谷／台北報導〕知名節目主持人沈玉琳29日傳因猛爆性肝炎引發腦水腫，緊急赴台北市內湖三總掛急診，晚間住進加護病房，目前仍昏迷中，據悉三總聯合各科醫生聯手醫治，上週他甫上網路節目《T爆大事件》，主持人謝向榮稍早接受《自由娛樂頻道》專訪，透露當天沈玉琳錄影時完全無恙狀。

謝向榮說，當天錄影沈玉琳很自信地透露減重17公斤，「他整個人精神奕奕，笑話一個接一個沒停過，看不出有任何異狀啊！」

當天錄影時一看到沈玉琳，謝向榮直覺他精神體力超好，錄影全程被逗笑到差點流眼淚，「錄影後沈玉琳很高興，熱情跟工作人員合拍照，更讓我們看他跑車，還說下一場要去購物台錄影。」

透過《自由娛樂頻道》，謝向榮希望沈玉琳早日康復，他說：「觀眾需要沈玉琳綿延不絕的幽默笑話舒壓，相信為了太太女兒，意志力堅強又說笑話造福人群的沈玉琳，一定能長命百歲！」

相關新聞：

沈玉琳仍昏迷中 傳三總找各科醫師聯手醫治

（影音）沈玉琳傳猛爆性肝炎昏迷 今昔錄影差很大

健康網》沈玉琳疑患猛爆性肝炎 醫︰來得又急又快 嚴重須肝臟移植

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中