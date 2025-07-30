沈玉琳上周才錄節目 謝向榮猛誇：精神體力超好

謝向榮（右）一早受訪透露，沈玉琳上周錄《T爆大事件》精神體力超好。（資料照，TVBS提供）

〔記者林南谷／台北報導〕知名節目主持人沈玉琳29日傳因猛爆性肝炎引發腦水腫，緊急赴台北市內湖三總掛急診，晚間住進加護病房，目前仍昏迷中，據悉三總聯合各科醫生聯手醫治，上週他甫上網路節目《T爆大事件》，主持人謝向榮稍早接受《自由娛樂頻道》專訪，透露當天沈玉琳錄影時完全無恙狀。

謝向榮說，當天錄影沈玉琳很自信地透露減重17公斤，「他整個人精神奕奕，笑話一個接一個沒停過，看不出有任何異狀啊！」

請繼續往下閱讀...

當天錄影時一看到沈玉琳，謝向榮直覺他精神體力超好，錄影全程被逗笑到差點流眼淚，「錄影後沈玉琳很高興，熱情跟工作人員合拍照，更讓我們看他跑車，還說下一場要去購物台錄影。」

透過《自由娛樂頻道》，謝向榮希望沈玉琳早日康復，他說：「觀眾需要沈玉琳綿延不絕的幽默笑話舒壓，相信為了太太女兒，意志力堅強又說笑話造福人群的沈玉琳，一定能長命百歲！」

相關新聞：

沈玉琳仍昏迷中 傳三總找各科醫師聯手醫治

（影音）沈玉琳傳猛爆性肝炎昏迷 今昔錄影差很大

健康網》沈玉琳疑患猛爆性肝炎 醫︰來得又急又快 嚴重須肝臟移植

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法