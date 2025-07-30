《母胎單身》李陶淚灑約會現場 網封「中央空調」廷穆被罵翻

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《母胎單身戀愛大作戰》昨（29）播畢，最終第10集悲傷歡樂大集結，包括對戀愛充滿想像的「李陶」，被網友怒轟是「中央空調」的「廷穆」、轉為「人生勝利組」的「志軟」，以及「勝理」、「志受」等嘉賓的情感走向格外受到關注。

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《母胎單身戀愛大作戰》廷穆進行最終選擇。（翻攝自Netflix X）

第9集中，廷穆和志軟幾乎高調認愛，兩人手牽手、接吻、同床共枕，度過兩天一夜約會，進度飆升讓主持人和粉絲都嚇一大跳；最後一集亮點在於「解怨約會」、「真心話大冒險」兩大環節，原本對戀愛抱有美好想像的李陶，再度於節目中貢獻淚水，而她的戀情波折最令觀眾同情。

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李陶在最後一次的約會中，和廷穆真心闡述自己為何暈船，直言一開始是對勝理有興趣，得知對方對自己無好感時，原本難過又鬱悶，直到隨機約會被廷穆挑中，突然發覺廷穆是「命定之人」。

《母胎單身戀愛大作戰》李陶的最終選擇。（翻攝自Netflix X）

李陶對待戀愛認真，語氣堅定，未指責廷穆三心二意的做法搏得眾人好評，她眼眶泛紅對廷穆說，「很感謝你當時選了我，我想這些回憶會變得更美好」，坦言原本不想哭，但無法裝酷，並撂下「回首爾不會再見」的帥氣宣言，人氣直升。

「真心話大冒險」中，圍繞廷穆的問題犀利又直接，包括「第一印象深刻的人」、「在五分書房最先翻開誰的日記？」答案全都是李陶，無奈情敵志軟插足和廷穆「官宣認愛」，讓這些聽來感人的答案對她無疑是心如刀割。

志受（左）和勝理夜晚談話並不愉快。（翻攝自Netflix X）

另外，由於勝理好勝心強，又愛拚酒，在秘密約會得到志受交付真心的分享，沒想到卻忘得一乾二凈，讓志受大發脾氣，卻也無可奈何，兩人最終還能走在一塊，靠的也許是個性互補，卻引來網友評價不一。

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