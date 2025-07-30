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娛樂 電影

潔美李自爆為「退出演藝圈」做準備 看父母遭好萊塢冷落直呼痛苦

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡得主潔美李寇蒂斯近日接受《衛報》專訪，透露看著父母東尼寇蒂斯以及珍妮李在年紀漸長後遭好萊塢「冷落」後，已經開始為「退出演藝圈」做準備。「我看著他們達到驚人的成就，卻又眼睜睜地見證這一切逐漸消逝，最後全然失去。那真的非常痛苦。」

潔美李寇蒂斯（右）最近回歸演出《辣媽辣妹2》。（迪士尼提供）潔美李寇蒂斯（右）最近回歸演出《辣媽辣妹2》。（迪士尼提供）

66歲的潔美李談及她知名的雙親在達到某個年紀後，被娛樂產業「拒於門外」的經歷，提到這段記憶讓她早早開始「自我退休」，以避免重蹈覆轍，「我親眼目睹父母失去曾讓他們聲名大噪、活出生命與生計的那一切，因為這個產業在某個年齡後就不再接納他們。」

潔美李接著表示：「我其實已經自我退休了30年，一直在為離開做準備，這樣就不會像我的家人一樣受苦。我想要在派對還沒結束、還沒被趕走前，自己先離開。」

潔美李寇蒂斯（左）和琳西蘿涵再合作《辣媽辣妹2》，直說從她身上學到很多。（迪士尼提供）潔美李寇蒂斯（左）和琳西蘿涵再合作《辣媽辣妹2》，直說從她身上學到很多。（迪士尼提供）

儘管潔美李規劃提早離開舞台，但她的演藝事業依然氣勢正旺，她前年才剛以《媽的多重宇宙》拿下第95屆奧斯卡最佳女配角，最近又和琳西蘿涵暌違22年再度攜手於《辣媽辣妹2》扮演靈魂及身體錯換的母女檔。

潔美李接受《綜藝》訪問時也透露，在拍攝過程從琳西身上學到了很多，「她有自己的團隊，會在鏡頭兩側舉著大燈幫她補光，這就叫『琳西打光』，如果用來做品牌一定很棒。他們幫忙打光，讓我們看起來更好看。所以我真的從她那學到不少，我們合作很愉快，我們彼此愛著對方。」《辣媽辣妹2》預計8月21日在台上映。

再度重溫《辣媽辣妹2》預告：

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