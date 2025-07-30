林可彤舉家離台！為2兒犧牲自我崩潰「每天想回台灣」

〔記者邱奕欽／台北報導〕44歲林可彤為了2個兒子的教育環境，狠心告別深愛的台灣，一家四口正式移居美國加州灣區，她昨（29日）公開心聲坦言才到當地一週，就陷入「我怎麼會在這裡」的震驚中，面對當地驚人的高物價更自嘲要改名叫「灣區貧婦」甚至開玩笑放話「如果小孩不認真讀書腿就打斷！」

林可彤為了2兒子的教育舉家移居美國。（翻攝自臉書）

林可彤2017年嫁給銀行副總老公武廣明後育有2子，近來為孩子升學提前規劃，下定決心離開台灣定居舊金山，她釋出新生活近況坦言剛抵達就忙著買物資、跑學校手續，心情卻不斷拉扯，「好多來玩的朋友，盡興的玩耍分享著這裡的美好，這…..這跟要來長住者的心情真的好不一樣啊！」她苦笑說，這一週全靠老公扛起大小事，幽默表示以前在台灣沒有白忙。

請繼續往下閱讀...

此外，林可彤也分享在當地買菜不敢浪費，被結帳金額嚇破膽的心情，以前在台灣水果菜都會放壞，現在每一毛錢都不敢花錯，同時更透露灣區當地媽媽群安慰她「等看到孩子讀書讀得很開心，就會覺得什麼都值得了！」但因犧牲自己離開最愛的台灣，才換得了孩子的學習環境，忍不住抱怨小孩，「這兩隻吼！不會讀書我真的腿打斷！」否則自己天天想要回台灣。

面對物價的衝擊，林可彤甚至自嘲改名成「灣區貧婦」，直言剛開始總忍不住把物價換算成台幣，不過有同區的媽媽跟她說之後就會習慣以美金思考時，屆時就能接受「加州真的很貴」的事實。好友戴祖雄也在留言區現身關心，「是我後知後覺嗎？祝你在灣區生活順利。」林可彤則親回「我努力！」更有許多灣區媽媽前來留言，祝福她能夠盡快適應灣區又貴又無聊的日子。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法