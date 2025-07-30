台灣女團破億神曲不止紅到韓國 驚喜合作超大咖世界巨星

「babyMINT」的丞妘（左起）、熙妍、粼粼、栩栩、品妡與Vikky。（華研國際提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕正妹女團「babyMINT」的熱門單曲《hellokittybalahcurri³ hellokitty美味しい》在抖音創下破億點閱佳績，YouTube純享版也有百萬觀看人次，這首夯曲卻一直未拍攝正式MV，終於將在成團一週年的重要時刻要留下永恆紀錄。

《hellokittybalahcurri³ hellokitty美味しい》是出自選秀節目《未來少女》的經典曲目，純享版影片突破百萬點閱，丞妘激動表示：「超級激動！我會很想去跟大家一起吃一頓麻辣鍋來慶祝。」栩栩則回憶：「以前都是看自己喜歡的偶像們破百萬，現在居然輪到自己了，我會想跟北鼻命去各個地方跳Hello Kitty。」

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「babyMINT」的《hellokittybalahcurri³ hellokitty美味しい》非常受歡迎。（華研國際提供）

這首神曲的魅力更飄洋過海到了韓國，包括韓國女團Hearts2Hearts的成員Stella發文時，都選用了這首歌當背景音樂，讓全團驚喜到不行。丞妘說：「打破次元的感覺！很想跟她說謝謝用這首歌！」粼粼則笑說：「覺得很懂選！」vikky更默默許願：「不敢相信！默默希望NCT也知道我們的歌！」

令人驚喜的是，這首神曲更獲得三麗鷗青睞，與超大咖的Hello Kitty合作推出兒童版本。對此團員都非常開心，成員Vikky表示：「以前搭Hello Kitty的飛機，最期待的就是機上餐點和周邊，沒想到現在真的能一起合作！」品妡分享：「我阿嬤超愛Hello Kitty，小時候家裡有很多周邊，我也常買來送她，現在能一起合作，有種回家的感覺。」

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