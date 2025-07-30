42歲魏如萱愛上21歲小鮮肉 懶理抨擊狂唱：想你想到壞掉

羅子秦／核稿編輯

〔記者張釔泠／綜合報導〕42歲魏如萱前天認愛小21歲的網紅Ian，雖強調並未介入任何人的關係，不過Ian的女友若盈卻回應他們還處於「感情冷靜期」，雙方明顯不同調，讓她陷入爭議。魏如萱前晚主持電台節目時，在尾聲鬆口，「讓大家擔心了，對不起，明天見」，昨晚她果然也照常上工，卻提到「不夠深愛你的人不會傷害你」、「明明還不太認識他，但你就知道我要愛他」，似透露了心聲。

魏如萱近日認愛小21歲的男友。（翻攝自IG）

魏如萱在節目中提到：「不夠深愛你的人不會傷害你。」更發問：「你會為了那個很愛很愛的人義無反顧嗎？明明還不太認識他，但你就知道我要愛他，很想花很多時間跟他賭。」歌迷都在留言區鼓勵她「賭下去」。

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雖然她才一認愛就陷入輿論風暴，「姊弟戀」可說是蒙上陰影，不過她今晚狀態並未受到影響，照樣談笑風生，甚至打趣：「你們有遇過那種戀愛腦的女人嗎？我從沒有想過我會變成那種女人。」她頻頻分享心情，更在最後一首歌播放前問大家：「你會想一個人想到壞掉嗎？哈哈哈。」接著不斷唱著「想你想到壞掉」和大家說再見。

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