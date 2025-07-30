魏如萱爆陷三角戀！認愛小21歲男網紅吐心聲「就是要愛他」

〔記者邱奕欽／台北報導〕42歲金曲歌后「娃娃」魏如萱28日認愛小21歲的男網紅Ian，卻被爆疑似介入網紅若盈的感情，雖然她透過經紀人強調雙方在交往前皆為單身，但若盈反擊表示與Ian仍處於「冷靜期」，雙方說法不一、各執一詞，情勢撲朔迷離。然而，魏如萱昨（29日）照常上電台主持節目，過程中也吐露心聲，疑似藉節目回應爭議。

魏如萱認愛新歡後電台上工吐露心緒。（本報資料照）

在節目中，魏如萱語帶情緒地說「不夠深愛你的人不會傷害你。」並在歌曲間奏時直言，「明明還不太認識他，但你就知道我要愛他，很想花很多時間跟他賭。」一席話猶如情感告白，似乎映照當前的情感處境，引發粉絲揣測她是否在說與Ian的戀情。此外，魏如萱還補充說明，「希望大家可以找到你願意為他賭的人。」被視為對愛情的堅持與表態。

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播放楊乃文《我給的愛》前，魏如萱更情緒宣洩般高唱「我給的愛～」坦言歌詞簡單卻動人，讓人不禁聯想她是否借歌傳情，也間接透露心境。儘管爭議未平，魏如萱仍照常上工、狀態穩定，有粉絲關心她是否有好好吃飯，她則笑說「今天只吃了點燕麥和年糕。」還透露剛完成定裝，「代表要有演出了！」似暗示未來工作仍將持續。

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