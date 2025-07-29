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沈玉琳獨扛生計買5房！護家為妻小拚命工作「健康亮紅燈」網友超心疼

〔記者邱奕欽／台北報導〕「荒謬大師」沈玉琳驚傳身體抱恙健康亮紅燈，今（29日）被目擊面色蠟黃、身形消瘦現身台北三軍總醫院，甚至一度傳出住進加護病房，引網友、粉絲震驚與心疼。由於沈玉琳近年為養家拚命工作，日前更在節目中自曝2個月內激瘦17公斤，沒想到如今身體竟出狀況，健康拉響警報。稍早，記者聯絡沈玉琳本人，至截稿前電話未接、訊息未讀未回。

沈玉琳傳出健康亮起紅燈。（本報資料照）沈玉琳傳出健康亮起紅燈。（本報資料照）

沈玉琳近年為養家拚命工作，2022年砸下6千萬購入第5間房產，笑稱是為了女兒轉學校區、通勤方便才搬到林口，更透露已有3間房貸繳清，身為家中經濟支柱的他，自嘲「房貸我都沒放心上，放心上的是我老婆！」生活與家庭重擔全由他一肩扛起。此外，沈玉琳也坦言自己不願出租房子收租金，是因為房客太難篩選，坦率直言「我還不如多認真地主持幾場尾牙」。

不過光是尾牙主持，沈玉琳1年就狂接高達20場、每場25萬進帳，短短幾週就賺進500萬，此外由於愛妻芽芽逾10年沒上節目，過去他曾提及芽芽上節目說錯話，自此就都專心照料孩子不再上節目。爾後，沈玉琳獨撐家計一肩扛起，可見他為家庭拚命不手軟，如今健康卻出現警訊，令粉絲相當心疼，盼他能早日康復重新回歸舞台。

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