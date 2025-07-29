《母胎單身》情侶配對成功曝3關鍵 同床接吻主持群暴動

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《母胎單身戀愛大作戰》今（29）播大結局，戀愛關係大躍進！承接上週進度，廷穆和志軟兩情相悅，甚至提到「論及婚嫁」話題，令主持群徐仁國、姜漢娜等人尖叫聲四起，最新一集更直接衝向情侶「必做階段」，畫面充滿粉紅泡泡。

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志軟（左）、廷穆在《母胎單身戀愛大作戰》配對成功。（翻攝自Netflix）

廷穆對志軟好感度攀升，總結3大關鍵，首先廷穆認為志軟「獨立堅強」，聽聞她說過就算生在無人島，也能獨立存活，印象大加分，再來是兩人價值觀相似，人生第一順位皆是「家人」，最重要兩人相處時很自在、談得來，也都喜歡音樂，不需要武裝自己，或刻意迎合對方。

廷穆在節目上說，「如果我有女兒，也希望她長大後跟妳一樣」，甜讚志軟「了不起」，看著她的眼神就確認是「對的人」，並承認來上節目，就是為了尋找能一起相處長久的人，此話一出，讓觀眾很難不被說服。

志軟透露過去被父親暴力對待，身處不幸福的家庭，當時廷穆聽了於心不忍，當下離開現場到外頭拭淚，一邊又認為志軟能活到現在，靠的是自立自強，於是常在節目中暗中幫助她，兩人因此越走越近。

第9集中，廷穆和志軟成為唯一一對能進行「兩天一夜」約會的情侶，心懷愧疚的志軟一邊向珉鴻致歉，覺得難受，甚至落下眼淚，另一邊又向室友李陶道歉，獲對方大器鼓勵「要去約會，打扮漂亮點」，又讓觀眾內心感到五味雜陳。

到了約會當天，廷穆、志軟大灑糖，不僅一同外出買菜、做飯，窩在一起吃水果，享受兩人時光，更同床共枕，發出「親吻聲」，當下讓主持群集體暴動，直呼「他們真的是母單嗎？」全被甜蜜互動閃瞎。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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