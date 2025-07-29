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娛樂 最新消息

車銀優入伍白T帥照曝 Weki Meki的她到場送行超暖

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團ASTRO成員、「臉蛋天才」車銀優昨（28）正式入伍，展開軍旅生活，女團Weki Meki出身的有情親自到場送行，兩人深厚友誼引發粉絲關注。

車銀優（左三）入伍當天，有情（左二）、ASTRO成員到場送行。（翻攝自IG）車銀優（左三）入伍當天，有情（左二）、ASTRO成員到場送行。（翻攝自IG）

車銀優進入陸軍訓練所，將接受約5週的基礎軍事訓練，之後被分配至陸軍軍樂隊，以現役身分服役；穿白T的車銀優與訓練兵並肩站立的模樣被捕捉下來，誠摯向粉絲道別。

車銀優的入伍現場除了ASTRO成員，還有同屬Fantagio經紀公司的有情現身，引人注目；有情在社群公開短髮的車銀優，以及ASTRO成員們的合照，暖心留言：「要健康平安的回來喔。」

身穿白T的車銀優正式入伍。（翻攝自IG）身穿白T的車銀優正式入伍。（翻攝自IG）

韓媒報導，車銀優和有情早在2018年合作運動品牌畫報起結緣，兩人外型匹配，特別是有著相差30公分的身高差，引發粉絲熱情反應。

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