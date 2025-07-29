李宇柔淚別15歲罕病兒 命理師昔拒幫改名勸放手

李宇柔罕病兒子走了，15年母愛對抗命運最終敗給無常。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕本土劇女星李宇柔（本名陳蔓菲）28日透過社群證實，罹患罕病的兒子「牛牛」日前在睡夢中驟逝，享年15歲。面對突如其來的生離死別，她忍痛表示：「牛牛走了，謝謝大家一生的陪伴。」並透露未來將把兒子的骨灰安置在家中，繼續陪伴左右。

牛牛自小罹患罕見的芳香族L-胺基酸脫羧酵素缺乏症（AADC），是一種極度少見的遺傳代謝疾病，病童通常無法自主活動，甚至連吞嚥、呼吸都需仰賴照護。醫師曾悲觀預估他恐活不過3歲，李宇柔與丈夫卻以近乎無微不至的照料，陪伴孩子走過15年歲月。

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命理師曾勸她放棄，李宇柔用母愛撐出15年奇蹟。（翻攝自YouTube）

過去李宇柔曾在節目《命運好好玩》中分享，兒子病情一度惡化，讓她萌生透過改名祈求轉機的念頭，卻遭命理師拒絕，甚至對方直言「就放他走吧」，讓她情緒潰堤，坦言：「父母兄弟子女我各死過一輪，孩子是最過不去的，如果他走了，我可能也活不下去。」儘管命理之語如重錘般敲擊，她仍未曾放棄，15年來不斷奔波於醫院與家中之間，全心守護孩子。

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