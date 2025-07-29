G-DRAGON看到了 台灣藝術家打造應援塗鴉牆成功釣出本尊

傅星翰與GD應援塗鴉牆合照。（星奇三、Bill 大牛編提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕韓流天王G-DRAGON的台北演唱會落幕，熱潮持續延燒。近期在IG與Threads上，許多台灣粉絲打卡的應援塗鴉牆格外吸睛，原來這面牆是由潮流藝術家VASTAR傅星翰與Power查理布龍攜手創作，應FAM（GD 粉絲暱稱）與 VIP（BIGBANG 粉絲暱稱）之邀打造。

這個細膩又具態度的塗鴉牆，不僅成為粉絲必拍景點，更驚喜獲得GD本人親自在Instagram 上按讚，引發廣泛關注與討論。被封為「應援塗鴉牆專用戶」的傅星翰，過去創作的應援塗鴉屢次被藝人看見並公開點名，包括 MARiA（美依禮芽）、Energy等知名歌手與團體。這次連韓流頂級巨星GD也看見了他的作品，為後援會與粉絲們留下難忘回憶。

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對於這次的合作，傅星翰感動表示：「每一件作品的誕生，都是與粉絲們不斷討論溝通的成果。很開心作品能被喜愛，也很榮幸被歌手本人看到。」GD應援塗鴉牆將展示至8月10日，地點位於台北市電影主題公園。

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