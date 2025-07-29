陳美鳳日本落地秒出事！行李拿錯險背黑鍋

陳美鳳與簡沛恩、方馨赴日旅遊。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星陳美鳳近日與好友展開日本輕旅行，原本一切愜意，沒想到剛落地機場就發生小插曲，竟不小心拿錯了別人的黑色行李箱！幸好及時接到通知、立刻歸還，她也特別感謝日本司機的協助，笑說：「黑色行李箱真的太容易搞混了，鳳鳳以後一定綁個搶眼的腰帶！」

好在小插曲沒有影響她的好心情，陳美鳳火速切換模式，轉而在社群大曬旅遊戰利品。她與朋友隨意走進一家居酒屋，沒想到意外踩中隱藏版美食，直呼：「四個人吃吃喝喝，不到日幣一萬八」她一吃到熱騰騰的雞翅更立刻破功，把熱量先放一旁，加點8支過乾癮。店家還貼心招待鰻魚飯，香氣逼人，讓她吃到意猶未盡，想再追加卻被老闆笑著婉拒：「不賣了！」

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陳美鳳日本行開場就出包。（翻攝自臉書）

最驚喜的，是黑松露馬鈴薯竟被做成招財貓造型，萌到讓陳美鳳忍不住拍照打卡，直呼「太可愛吧！」

這趟旅遊紀實讓粉絲直說羨慕，連圈內好友都忍不住留言，蔡秋鳳也提醒她「行李要綁紅線比較不會拿錯」祝她一路平安、吃好玩好再回來。

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