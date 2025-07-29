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（影）女星男友親認「愛捏前任屁股肉」 大嘆：我太難了

女星李懿平時喜歡在社群分享生活以及與男友間互動。（翻攝自IG）女星李懿平時喜歡在社群分享生活以及與男友間互動。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星李懿平時喜歡在社群分享生活以及與男友間互動，近日她上傳一段短片大皺眉頭，表示自己的男友講話就是「太誠實」。李懿更頭痛說：有些時刻真的不用太誠實。

李懿男友認了愛摸前任屁股肉。（翻攝自IG）李懿男友認了愛摸前任屁股肉。（翻攝自IG）

原來李懿男友非常喜歡捏她屁股肉，李懿忍不住問：「你是不是真的很喜歡捏我的屁股肉？」男友回答喜歡，李懿又繼續追問：「那你喜歡捏你前女友的屁股肉嗎？」男友突然失去生存欲，非常誠實的回答：「喜歡」，讓李懿音調提高八度，反覆詢問「你剛才說喜歡嗎？」，之後更表示「只要是女朋友都喜歡捏」。

李懿覺得自己的男朋友有時候太過誠實。（翻攝自IG）李懿覺得自己的男朋友有時候太過誠實。（翻攝自IG）

對於男友的誠實，李懿大傻眼，她認為男友只要回答：「沒有，我只喜歡捏妳的肉」然後大嘆自己太難了，此時男友在一旁還說：我才太難了。

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