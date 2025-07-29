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魏如萱小鮮肉戀見光 男友Ian連「繼父」都當不了？

魏如萱認愛嫩男Ian。（翻攝自IG、臉書）魏如萱認愛嫩男Ian。（翻攝自IG、臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕42歲金曲歌后「娃娃」魏如萱戀情曝光，對象是年僅21歲的男網紅Ian，兩人被拍到牽手逛展覽，互動甜蜜如熱戀情侶。消息延燒後，有網友討論若兩人感情進展順利，未來是否可能成家，Ian能否成為魏如萱兒子的法定監護人？但根據《民法》規定，答案卻是「不能」。

魏如萱早在3年前就已離婚，目前是一位獨力撫養6歲兒子路易的媽媽。根據《民法》第1073條明定，收養他人子女者，除了年滿20歲外，還必須與被收養人年齡相差20歲以上。以魏如萱6歲的兒子與Ian僅相差15歲來看，即使日後兩人結婚，Ian也無法以合法程序收養魏如萱的孩子。即便日後年齡條件符合，仍須經法院許可，收養程序並不會因結婚自動成立。

魏如萱與男網紅Ian戀情曝光，兩人年齡相差21歲，成為話題焦點。（資料照，記者陳奕全攝）魏如萱與男網紅Ian戀情曝光，兩人年齡相差21歲，成為話題焦點。（資料照，記者陳奕全攝）

換句話說，即使Ian未來成為魏如萱的丈夫，在法律上也仍然只是「媽媽的男朋友」，對孩子不具任何親權、無撫養義務，也無法替孩子做任何法律代理行為。雖然「收養條件」引發討論，但戀情仍在初期階段，尚言之過早。

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