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娛樂 日韓

（影）日傳奇歌手久保田利伸 63歲生日照曝光髮量驚人

日本傳奇歌手久保田利伸。（翻攝自IG）日本傳奇歌手久保田利伸。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本傳奇歌手久保田利伸曾在1996年與英國著名模特兒娜歐蜜·坎貝兒合作的《LA·LA·LA LOVE SONG》，這首歌也是日本神劇《長假》的主題曲，創下186萬張銷售量，更是久保田利伸最經典的歌曲。本月24日久保田利伸歡度63歲生日，他也在社群平台曬出許多朋友為他慶生的影片，不過大家除了驚訝久保田利伸的狀態極佳之外，更不可思議的是他頂著濃密的頭髮，彷彿時光未曾在他身上留下痕跡。

久保田利伸感謝各界為他慶生。（翻攝自IG）久保田利伸感謝各界為他慶生。（翻攝自IG）

（影）日傳奇歌手久保田利伸 63歲生日照曝光髮量驚人久保田利伸開玩笑說，很多人送他酒當禮物，但他擔心打開來是可爾必思。（翻攝自X）
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久保田利伸開心的說，從上週開始就已經在各個網站慶祝生日了，許多人都送他蛋糕和酒當作禮物，他非常感謝大家的用心。不過，考慮到自己已經60多歲了，他開玩笑說，如果大家送的並不是酒，而是玻璃瓶裝可爾必思的話，那可就搞笑了（可爾必思早期包裝為玻璃瓶裝濃縮液）

63歲的久保田利伸髮量驚人還能梳起髮髻。（翻攝自IG）63歲的久保田利伸髮量驚人還能梳起髮髻。（翻攝自IG）

在慶生影片當中，久保田利伸戴著白色的針織帽，搭配T恤與花紋褲子，模樣非常休閒，當他摘下帽子的時候，更清楚看到他的髮量多到可以紮成髮髻。網友看到他的狀況如此良好，大吃一驚留言：「真不敢相信他已經63歲了」、「他永遠都那麼時髦」、「年紀愈大愈帥氣」。

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