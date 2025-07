魏如萱熱戀小21歲男網紅！早離婚3年「根本沒老公」全網震驚錯亂

42歲金曲歌后「娃娃」魏如萱近日遭爆介入1網紅情侶的戀情。(資料照,記者胡舜翔攝)

〔記者邱奕欽/台北報導〕42歲金曲歌后「娃娃」魏如萱近日遭爆介入19歲女網紅若盈的戀情,與小21歲的男網紅Ian交往並被目擊牽手看展覽,互動與熱戀中情侶無異。不過更令外界震驚的是,由於眾所皆知魏如萱育有1子路易,因此誤以為她至今仍在一段婚姻中,沒想到事實上她早在3年前就已離婚,如今是一名單親媽媽,「身份反轉」讓許多人恍然大悟「原來她早就沒有老公!」

魏如萱近日爆出介入19歲網紅若盈與21歲男友Ian的戀情,昨(28日)更直接爆出她與Ian上週共赴新北金瓜石牽手觀賞奈良美智展,隨後透過經紀人認了2人正在一段交往的關係當中,更強調雙方當時皆為單身狀態下,因此反駁介入任何戀情一說。由於若盈自曝情變後,又發文「if you come back i’ll stay right here(若你回來,我仍在這)」,一席話被指在聲聲呼喚Ian,似有復合之可能。

請繼續往下閱讀...

魏如萱(左)、隆宸翰2022年結束4年婚姻。(資料照,好多音樂提供)

不過,比起被爆介入若盈戀情,魏如萱的婚姻關係更令外界感到震驚,許多網友在Threads上紛紛為她早已離婚一事感到詫異,「原來她早就離婚了!」、「我一直以為她有婚姻關係」、「因為常聽她說兒子路易的事,我還以為她不忠於婚姻,一直都覺得她是有老公的人」、「恰到(嚇到),原來她早就沒有老公了!」

事實上,魏如萱2022年10月坦承婚變,與演員隆宸翰結束3年多的婚姻,她同年9月擔任金曲歌王李玖哲在北流演唱會的嘉賓,當時李玖哲在台上表示,「我真的很感謝娃娃,不知道怎麼回饋,如果你跟他(隆宸翰)要約會,我可以幫你看孩子。」她一聽立刻點頭答應,「可以可以,拜託!」完全沒有洩露口風,當晚隆宸翰也在台下欣賞演出,沒想到才不到1個月,雙方皆承認已離了婚。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法