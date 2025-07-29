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娛樂 最新消息

魏如萱熱戀小21歲男網紅！早離婚3年「根本沒老公」全網震驚錯亂

42歲金曲歌后「娃娃」魏如萱近日遭爆介入1網紅情侶的戀情。（資料照，記者胡舜翔攝）42歲金曲歌后「娃娃」魏如萱近日遭爆介入1網紅情侶的戀情。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕42歲金曲歌后「娃娃」魏如萱近日遭爆介入19歲女網紅若盈的戀情，與小21歲的男網紅Ian交往並被目擊牽手看展覽，互動與熱戀中情侶無異。不過更令外界震驚的是，由於眾所皆知魏如萱育有1子路易，因此誤以為她至今仍在一段婚姻中，沒想到事實上她早在3年前就已離婚，如今是一名單親媽媽，「身份反轉」讓許多人恍然大悟「原來她早就沒有老公！」

魏如萱近日爆出介入19歲網紅若盈與21歲男友Ian的戀情，昨（28日）更直接爆出她與Ian上週共赴新北金瓜石牽手觀賞奈良美智展，隨後透過經紀人認了2人正在一段交往的關係當中，更強調雙方當時皆為單身狀態下，因此反駁介入任何戀情一說。由於若盈自曝情變後，又發文「if you come back i’ll stay right here（若你回來，我仍在這）」，一席話被指在聲聲呼喚Ian，似有復合之可能。

魏如萱（左）、隆宸翰2022年結束4年婚姻。（資料照，好多音樂提供）魏如萱（左）、隆宸翰2022年結束4年婚姻。（資料照，好多音樂提供）

不過，比起被爆介入若盈戀情，魏如萱的婚姻關係更令外界感到震驚，許多網友在Threads上紛紛為她早已離婚一事感到詫異，「原來她早就離婚了！」、「我一直以為她有婚姻關係」、「因為常聽她說兒子路易的事，我還以為她不忠於婚姻，一直都覺得她是有老公的人」、「恰到（嚇到），原來她早就沒有老公了！」

事實上，魏如萱2022年10月坦承婚變，與演員隆宸翰結束3年多的婚姻，她同年9月擔任金曲歌王李玖哲在北流演唱會的嘉賓，當時李玖哲在台上表示，「我真的很感謝娃娃，不知道怎麼回饋，如果你跟他（隆宸翰）要約會，我可以幫你看孩子。」她一聽立刻點頭答應，「可以可以，拜託！」完全沒有洩露口風，當晚隆宸翰也在台下欣賞演出，沒想到才不到1個月，雙方皆承認已離了婚。

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