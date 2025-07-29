大S墓碑藏細節 2韓文蘊藏具俊曄永恆的愛

具俊曄（圖）獨自坐在金寶山陪伴大S。（網友beef_0201授權提供，未經同意請勿轉載）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月於日本驟逝，消息來得太突然，S家所有人陷入悲傷之中。近日有民眾到金寶山想悼念大S，意外發現大S老公具俊曄獨坐在墓地中央看書的畫面，讓人鼻酸。其實大S的墓碑上也藏著具俊曄永恆的愛，細膩且真摯的情感，令外界無不動容。

韓媒報導大S墓碑上刻著韓文「준준（JunJun）」，是大S（左）生前對具俊曄的暱稱。（翻攝自臉書）

具俊曄坐在大S墓地中央的消息傳回韓國，韓媒說出更多具俊曄對大S的一往情深。根據韓媒報導，大S墓碑周邊擺滿了照片及花朵，但仔細看墓碑上刻著「Remember Forever（永遠記得妳）」以及韓文「준준（JunJun）」。「준준」是大S生前對具俊曄的暱稱，源自於具俊曄名字當中的「俊」。

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先前S媽接受本報採訪時曾提到非常心疼具俊曄，S媽說：「我女婿具俊曄因爲思念熙媛日益消瘦」，也擔心具俊曄對大S的一往情深會傷心也傷身。

S家人聚會，具俊曄（後排右）身形消瘦，S媽（前排右2）則為失眠所苦。（翻攝自臉書）

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