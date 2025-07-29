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娛樂 最新消息

楊貴媚拿下台北電影節、金馬獎最佳女配角 力拼桃園電影節大三元

今年桃園電影節從8月22日開始，共有16部影片入圍，競爭11個獎項，總獎金125萬元。（記者謝武雄攝）今年桃園電影節從8月22日開始，共有16部影片入圍，競爭11個獎項，總獎金125萬元。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕第12屆桃園電影節將於8月22登場，市府今天舉行啟動記者會，今年桃園電影節共有16部電影入圍，包括本屆台北電影節最佳紀錄片大風之島及最佳劇情長片《小雁與吳愛麗》；女星楊貴媚也因《小雁與吳愛麗拿下台北電影節、金馬獎最佳女配角，將要力拼大三元滿貫得主。

此外，入圍台北電影節六項大獎的張作驥導演最新作品優雅的相遇；亞洲電影大獎得主《默視錄；獲得金穗獎三項大獎短片囚犬，以及金穗獎入圍短片Darling This Was Hard五花肉河裡的孩子子子子子等都是此此桃園電影節入圍作品。

今年桃園電影節從8月22日開始，共有16部影片入圍，競爭11個獎項，總獎金125萬元。（記者謝武雄攝）今年桃園電影節從8月22日開始，共有16部影片入圍，競爭11個獎項，總獎金125萬元。（記者謝武雄攝）

另《獵人兄弟》以原住民兄弟情誼映照族群、土地與罪的拉扯；《同一條船上》描繪一對父子因三台DVD機捲入命運悲劇；此外紀錄片《深淵的回望》重回關鍵年代向紀實攝影師致敬；《歡迎來到北車大客廳》聚焦在台印尼移工女性的日常與集體記憶；《非想非非想》紀錄優人神鼓三十年來的身體修煉與藝術實踐。

海外作品包括奧斯卡最佳國際影片馬來西亞《虎紋少女》、釜山影展超廣角Mecenat最佳亞洲紀錄片、來自香港的《日泰小食》；來自澳門的奇幻作品《跌咗真係搵？KEEP LOOKING？》等。

桃園電影獎今年開放限制，廣邀台灣與國際合作電影參賽，評審團從260多件作品中選出16件入圍作品，角逐11座大獎、總獎金125萬元，也將於9月4日閉幕儀式中公布。

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