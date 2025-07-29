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「新手媽媽」劉雨柔曬背影 苦擠母乳只有一咪咪

劉雨柔曬出自己裸背擠母乳背影。（翻攝自臉書）劉雨柔曬出自己裸背擠母乳背影。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星劉雨柔本月月初宣布與職籃球星胡凱翔登記結婚，16日隨即迎來愛女「小花生」。初為人母的劉雨柔心中充滿無限柔軟，不但經常透過社群分享自己的育兒心得，也坦承產後面臨的痛苦。近日她更透露，「擠（母乳）得要死要活，好不容易擠出個幾十cc」。

劉雨柔苦笑自己拚命擠奶，但女兒卻一下就喝光，令她又喜又憂。（翻攝自臉書）劉雨柔苦笑自己拚命擠奶，但女兒卻一下就喝光，令她又喜又憂。（翻攝自臉書）

劉雨柔昨（28）在社群抒發育兒艱辛，更指出：「自己擠母乳，都擠得要死要活，好不容易擠出個幾十cc，那這樣到底要怎麼親餵？怎麼知道寶寶喝了多少，這道題，太難了～」。劉雨柔也在限時動態開放問答功能，希望能跟更多媽媽網友交流。

劉雨柔先前曾經發文指護理師告訴她，「妹妹（小花生）的奶量又增加嘍」，讓她害怕自己擠奶的速度跟不上小花生的食量。老公胡凱翔更是忍不住調侃：「辛苦擠一個小時，她5秒就乾杯了」。

劉雨柔在限時動態希望與更多媽媽網友交換育兒心得。（翻攝自IG）劉雨柔在限時動態希望與更多媽媽網友交換育兒心得。（翻攝自IG）

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