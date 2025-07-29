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網傳陳盈潔病逝！好友急聯絡出面揭現況

陳凱倫曾赴院探望陳盈潔。（資料照，陳凱倫提供）陳凱倫曾赴院探望陳盈潔。（資料照，陳凱倫提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕73歲台語歌后陳盈潔，因教唆偽造有價證券罪遭判刑3年2月，2023年入監後健康惡化。今（29日）網路突傳出她病逝的消息，引起外界關注。

網傳陳盈潔病逝，已證實烏龍休息。（翻攝自臉書）網傳陳盈潔病逝，已證實烏龍休息。（翻攝自臉書）

對此，民視旗下鳳凰藝能出面澄清，強調網路傳言不實，表示陳盈潔目前人在台北榮總治療，狀況穩定，經紀公司也回應：「人很平安，沒有問題。」

與她私交甚篤、情同姐弟的金鐘主持人陳凱倫，接獲消息後第一時間也致電確認。他向本報表示：「盈姐還是持續一週三次洗腎，目前人可以互動、說些簡單話語。」

陳盈潔死訊瘋傳，陳凱倫急撥電話證實對方狀況無虞。（資料照，陳凱倫提供）陳盈潔死訊瘋傳，陳凱倫急撥電話證實對方狀況無虞。（資料照，陳凱倫提供）

事實上，音樂人許常德本月稍早也曾在直播中談到陳盈潔的近況，坦言她目前身體狀況雖不如以往，但所幸有一個非常專業的醫療團隊，以及一位「一百分的看護」在身旁照料，生活起居都有妥善照顧。不過，他也透露陳盈潔的姊姊陳乃嘉，近期身體狀況欠佳，反而更令人擔心。

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