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娛樂 最新消息

《角頭》「阿猛」大腸端上餐桌 預告夜市掃街再出擊

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《角頭－鬥陣欸》首間聯名主題餐廳將於31日至8月7日試營運，今（29）主要演員王識賢、喜翔、張懷秋等人齊聚站台宣傳，號召三兩好友聚餐，大口吃肉、輕鬆喝酒，延續電影傳遞的「人情義理」，走進兄弟們的日常餐桌。'

《角頭》主題燒肉餐廳即將開幕，王識賢、喜翔、張懷秋等眾人齊聚站台。（曼尼娛樂提供）《角頭》主題燒肉餐廳即將開幕，王識賢、喜翔、張懷秋等眾人齊聚站台。（曼尼娛樂提供）

王識賢狂讚做得蠻好的，「鬥陣欸相揪來這裡『鬥酒欸』，兄弟有緣再乾一杯！」喜翔拍胸脯掛保證推薦牛舌，「不好吃找我要錢！」

在《角頭—大橋頭》登場的張懷秋在片中將「阿猛」施名帥捅了好幾刀，肚破腸流，今在餐桌上更搞笑拿起大腸說，這就是阿猛的，大玩電影梗，逗笑眾人。

王識賢出席《角頭》燒肉店宣傳。（曼尼娛樂提供）王識賢出席《角頭》燒肉店宣傳。（曼尼娛樂提供）

阿Ben白吉勝在《角頭》系列跟隨東門幫喜爺，現場試吃台味道地、別具特色的角頭菜尾湯「魷魚螺肉蒜」，喝完作勢鎮定，笑說：「這湯啊讓你一喝就靜下來，味道重，是有那種老江湖的味。」

聊到《角頭》暑假票房大戰，是否能延續去年《大橋頭》賣破2.2億氣勢？王識賢坦言：「信心是一定有的啊，壓力也一定有啊，還是希望大家多捧場。」喜翔透露這次聚焦在兄弟之間的鬥智，「利與情之間，必須找到一方你要的！」笑喊是再一次大火拚，「四個幫派殺我一個人！」

喜翔。（曼尼娛樂提供）喜翔。（曼尼娛樂提供）

另外監製張文旗透露，今年一樣會去全台夜市掃街，「規模會比去年更大！」王識賢早已收到很多粉絲的敲碗，「我去很多地方唱歌的時候，他們都很期待我們再去！我們都很期待，每次跑夜市都很難忘！」更打趣說：「下次要準備氧氣瓶，有時會吸不到空氣，人太多了！」

張懷秋也很期待南下：「很像郊遊，我們搭一台大巴士，有吃又有喝！」白吉勝直呼很像同學會，「很開心又能跟大家聚在一起，《角頭》的大家很有凝聚力！」《角頭－鬥陣欸》於8月21日在台上映。

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