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娛樂 歐美

曾遭Oasis主唱酸「矮子、混蛋」 湯姆克魯斯現身演唱會

63歲好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯不計前嫌參加Oasis演唱會。（法新社）63歲好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯不計前嫌參加Oasis演唱會。（法新社）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕63歲好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）近日被粉絲目擊與37歲古巴裔女星安納德哈瑪斯（Ana de Armas）一同現身英國溫布利體育場欣賞英國搖滾樂團「綠洲合唱團」（Oasis）。過去Oasis主唱連恩曾表示，「我討厭湯姆克魯斯，混帳」，顯然湯姆克魯斯本人並沒有放在心上。

Oasis主唱連恩稱湯姆克魯斯「混帳」。（法新社）Oasis主唱連恩稱湯姆克魯斯「混帳」。（法新社）

Oasis兩位核心人物蓋格勒兄弟曾公開針對湯姆克魯斯發表尖銳評論。2005年諾爾就在紀錄片《Lord Don't Slow Me Down》當中狠酸湯姆克魯斯是「矮子」、「小混蛋」，更批評他連一部好電影都沒拍過。主唱連恩也稱湯姆克魯斯「混帳」，一度引發輿論風波。

湯姆克魯斯不但現身Oasis演唱會，同時還與英國知名DJ Goldie親密合照，許多人都稱湯姆克魯斯「以德報怨」，非常有肚量。

Oasis演唱會聚集9萬名樂迷。（法新社）Oasis演唱會聚集9萬名樂迷。（法新社）

Oasis在英國溫布利體育場的演唱會吸引了9萬名粉絲聚集，湯姆克魯斯也是其中之一，他的表情顯得很興奮，還比出大拇指稱讚這場表演。根據外媒報導，湯姆克魯斯透過人脈搶到20張門票，邀請親友們一起欣賞演唱會，更讚他氣度非凡。

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