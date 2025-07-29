舒米恩術後返家了！傷癒驚喜宣布新身份 加碼曝光喜訊

〔記者張釔泠／台北報導〕47歲阿美族金曲創作歌手「Suming」舒米恩，近日回到故鄉台東都蘭部落，參與一年一度的Kiloma’an（豐年祭），同時承接傳統社會組織中的新角色，晉升為Mikomoday（策動組）的一員，帶領青年進行文化教育訓練。

Suming今年返鄉參加豐年祭。（大鼻提供）

Suming感性表示：「都蘭是我的家，是音樂創作的根，也是我文化身份的起點。能夠平安回來，參加祭典、承擔任務，是最棒的生日禮物。」

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今年適逢都蘭部落恢復Pakarongay青年文化訓練30週年，他所屬的年齡階層「拉千禧」正式晉階，開始負責執行祭典與教育任務。「十年前我還能帶青年一起跑步、練歌、煮飯，現在體力不一樣了，要分工合作。」Suming說，這次的回歸讓他更深刻體會到部落傳統組織的責任與溫度。

Suming今年返鄉參加豐年祭。（大鼻提供）

去年他因脊椎神經壓迫，手部發麻無力開刀住院，首次缺席祭典的他，今年看到新升階旗幟在廣場飄揚，內心無比激動：「去年只能在病床上看照片，今年能親自參與，覺得很知足。」

除了文化任務，Suming也同步啟動《2025 阿米斯音樂節》籌備工作。這場由他於2013年創辦、以原住民族與太平洋文化交流為核心的音樂節，今年將於11月8至9日在都蘭鼻登場，主題為「韌性」。

阿米斯音樂節倒數。（米大創意提供）

這是阿米斯音樂節第7屆，自2023年疫後復辦以來，廣受樂迷與文化圈矚目。Suming笑說團隊壓力不小，因此偷偷許願：「希望今年可以賣到6萬張票，讓我們下次辦音樂節時就不那麼緊張了！」

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