晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

舒米恩術後返家了！傷癒驚喜宣布新身份 加碼曝光喜訊

〔記者張釔泠／台北報導〕47歲阿美族金曲創作歌手「Suming」舒米恩，近日回到故鄉台東都蘭部落，參與一年一度的Kiloma’an（豐年祭），同時承接傳統社會組織中的新角色，晉升為Mikomoday（策動組）的一員，帶領青年進行文化教育訓練。

Suming今年返鄉參加豐年祭。（大鼻提供）Suming今年返鄉參加豐年祭。（大鼻提供）

Suming感性表示：「都蘭是我的家，是音樂創作的根，也是我文化身份的起點。能夠平安回來，參加祭典、承擔任務，是最棒的生日禮物。」

今年適逢都蘭部落恢復Pakarongay青年文化訓練30週年，他所屬的年齡階層「拉千禧」正式晉階，開始負責執行祭典與教育任務。「十年前我還能帶青年一起跑步、練歌、煮飯，現在體力不一樣了，要分工合作。」Suming說，這次的回歸讓他更深刻體會到部落傳統組織的責任與溫度。

Suming今年返鄉參加豐年祭。（大鼻提供）Suming今年返鄉參加豐年祭。（大鼻提供）

去年他因脊椎神經壓迫，手部發麻無力開刀住院，首次缺席祭典的他，今年看到新升階旗幟在廣場飄揚，內心無比激動：「去年只能在病床上看照片，今年能親自參與，覺得很知足。」

除了文化任務，Suming也同步啟動《2025 阿米斯音樂節》籌備工作。這場由他於2013年創辦、以原住民族與太平洋文化交流為核心的音樂節，今年將於11月8至9日在都蘭鼻登場，主題為「韌性」。

阿米斯音樂節倒數。（米大創意提供）阿米斯音樂節倒數。（米大創意提供）

這是阿米斯音樂節第7屆，自2023年疫後復辦以來，廣受樂迷與文化圈矚目。Suming笑說團隊壓力不小，因此偷偷許願：「希望今年可以賣到6萬張票，讓我們下次辦音樂節時就不那麼緊張了！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中