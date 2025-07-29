《紅人榜》陳孟賢到底是誰？狂收紅包鑽戒求包養 驚人背景曝光

陳孟賢今日舉辦首張專輯《全球巨星》發片記者會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰、實習記者黃珮涵／台北報導〕出身《超級紅人榜》的歌手陳孟賢，今（29）日舉辦首張專輯《全球巨星》發片記者會，他苦熬12年終於發片，堪稱是「婆媽殺手」，擁有許多長輩粉絲追隨，甚至常收到紅包力挺，走紅程度讓人無法想像。

談到與粉絲的互動，陳孟賢笑說除了紅包，最特別的是收過「鑽戒」當禮物。他分享，有次演出下台與粉絲握手時，對方突然出手量他的戒圍，沒想到下次見面，竟送上刻有他名字的鑽戒，讓他好驚訝。

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陳孟賢出道12年來，累積一票忠實粉絲。（記者王文麟攝）

至於是否遇過長輩粉絲示愛或追求，他老實回應：「有收過私訊，內容就是明示暗示求包養。」更有人開出條件，如果願意一起吃飯，紅包會更大包，讓他哭笑不得地說：「要談這種事，也應該是經紀人先去問啦！」

陳孟賢出道12年來，累積一票忠實粉絲，許多長輩為了支持他不惜南北奔波，學搭高鐵、包車追星，超級有動員力。對此，他感性回應，其實這些年還曾聽聞許多長輩歌迷因為生病而無法跑活動，這才讓他決定趕快做專輯，不要留下遺憾。

陳孟賢鬆口除了發片，未來還有舉辦演唱會的計畫。（記者王文麟攝）

陳孟賢特別在記者會後舉辦聽歌會，果真場外聚集大批粉絲排隊。他感動說：「大家一早就來排隊，很捨不得，也覺得很對不起他們。」他也鬆口除了發片，未來還有舉辦演唱會的計畫。

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