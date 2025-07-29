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孫協志控朋友聚餐臨時換場 氣炸「再也不跟他出門」

《女王大人》討論風靡一時的MBTI人格測驗話題。（緯來綜合台提供）《女王大人》討論風靡一時的MBTI人格測驗話題。（緯來綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕MBTI人格測驗近年蔚為話題，緯來綜合台《女王大人》最新一集邀請演藝圈與網路人氣代表齊聚，探討「當按表操課的J人遇上隨遇而安的P人」會擦出什麼火花。孫協志、許明杰、蘇晏霈、林佳儀、短今、秀秀子，以及網紅阿里山、長工老爸、飛迅一同參與錄影，分享真實互動經驗，笑料與共鳴滿滿。

孫協志《女王大人》自曝友誼幻滅真相。（緯來綜合台提供）孫協志《女王大人》自曝友誼幻滅真相。（緯來綜合台提供）

身為J人代表的孫協志，直言自己無法接受「臨時變卦」的行為，更透露過去曾與幾位好友提前敲定聚餐地點、時間，甚至朋友貼心預付訂金，卻在當天被P人朋友臨時提議改去另一間餐廳：「我朋友新開一間日料店，老闆會招待！」雖然他嘗試婉拒，對方仍堅持更動，連訂金都讓大家平分處理。最後眾人勉強配合，但整場聚會氣氛變得微妙。更讓他傻眼的是，抵達現場後，才發現那根本是對方的人脈社交場，寒暄聲不斷，原本的朋友聚餐瞬間變調，讓他無奈感嘆：「從那次之後，我就再也不跟他出門了。」

同樣是J人代表的網紅飛迅，也感同身受。她笑說自己出國旅遊都會幫男友規劃詳細行程表，對「臨時改變」非常焦慮。但她也自爆破例過一次：「我為了去看5566二十週年演唱會，直接改掉八個月前就排好的工作！」她還透露，得知能與孫協志同台錄影後，開心得一週睡不著，讓現場瞬間充滿迷妹氣息。

許明杰私下作風太隨性，遭孫協志神吐嘈笑翻全場。（緯來綜合台提供）許明杰私下作風太隨性，遭孫協志神吐嘈笑翻全場。（緯來綜合台提供）

而P人代表許明杰則展現截然不同的生活風格。他笑說自己平時聚會總是拖到快結束才出現，甚至曾在朋友的求婚現場「壓線出席」。主持人巴鈺也打趣虧他：「今天是有領通告費，才會好好演P人代表吧！」

許明杰也提及，曾與J人朋友合作直播節目，對方準備了一份「精密到每分鐘」的腳本流程表，要求所有人照表執行。這讓習慣即興反應的他直呼壓力超大：「我整場直播要一邊講話一邊偷看流程表，真的很卡！」更誇張的是，觀眾留言踴躍，卻因為「互動時間還沒到」被禁止即時回應，導致直播效果打折。孫協志聽完後立刻回敬一句：「那你直播有遲到嗎？」犀利神補刀全場爆笑！

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