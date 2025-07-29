晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大咖天后翻唱神曲《Golden》 「坐著唱還這麼猛」網驚嚇狂讚

彭佳慧《成人之美》MV如同戀愛窒息驚悚片。（索尼提供）彭佳慧《成人之美》MV如同戀愛窒息驚悚片。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕雙語金曲歌后彭佳慧首次和文青天后陳綺貞合作的高難度歌曲《成人之美》，在粉絲敲碗下推出MV，劇情如同戀愛驚悚片，女主角看似靜靜地在編織，最後是將自己與愛人以編織的方式捆綁在一起，彭佳慧很喜歡MV的概念，「這首歌是這張專輯的大挑戰之一，是大多數在愛與生活裡掙的人都會有感的歌曲，MV也是。」

彭佳慧會和陳綺貞合作，是在籌備會議上討論到，「彭佳慧好像沒有特別跟陳綺貞合作過作品」，這個念頭開啟了邀約，陳綺貞更是馬上答應。經過兩人幾次碰面，陳綺貞設計了一個像是自我對話的「雙副歌」，彭佳慧表示一聽到這首歌就非常想要挑戰，在錄音時一一反覆琢磨，讓《成人之美》完美成型。

彭佳慧將舉辦簽唱會。（索尼提供）彭佳慧將舉辦簽唱會。（索尼提供）

彭佳慧日前在社群發表她翻唱電影《K-pop獵魔女團》主題曲《Golden》，按讚迅速破萬，網友大讚「太強了」、「聽過最厲害的」、「坐著唱還這麼猛」，她透露會動念翻唱是因為太多網友私訊她，希望聽她唱這首歌，加上女兒們都力推說現在很紅，於是唱給大家聽，很開心能有這麼好的迴響。

彭佳慧將舉辦簽唱會。（索尼提供）彭佳慧將舉辦簽唱會。（索尼提供）

由於新專輯《完整的大人》特別發行黑膠版，她將於8／9在松菸誠品舉辦暌違已久的近距離簽唱會，她將專輯中的曲目改編為不插電的版本，呈現和專輯中不同的風格，她也表示，很久沒有和歌迷近距離聊聊天、唱歌給大家聽，自己同樣非常期待。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中