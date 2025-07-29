大咖天后翻唱神曲《Golden》 「坐著唱還這麼猛」網驚嚇狂讚

彭佳慧《成人之美》MV如同戀愛窒息驚悚片。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕雙語金曲歌后彭佳慧首次和文青天后陳綺貞合作的高難度歌曲《成人之美》，在粉絲敲碗下推出MV，劇情如同戀愛驚悚片，女主角看似靜靜地在編織，最後是將自己與愛人以編織的方式捆綁在一起，彭佳慧很喜歡MV的概念，「這首歌是這張專輯的大挑戰之一，是大多數在愛與生活裡掙的人都會有感的歌曲，MV也是。」

彭佳慧會和陳綺貞合作，是在籌備會議上討論到，「彭佳慧好像沒有特別跟陳綺貞合作過作品」，這個念頭開啟了邀約，陳綺貞更是馬上答應。經過兩人幾次碰面，陳綺貞設計了一個像是自我對話的「雙副歌」，彭佳慧表示一聽到這首歌就非常想要挑戰，在錄音時一一反覆琢磨，讓《成人之美》完美成型。

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彭佳慧將舉辦簽唱會。（索尼提供）

彭佳慧日前在社群發表她翻唱電影《K-pop獵魔女團》主題曲《Golden》，按讚迅速破萬，網友大讚「太強了」、「聽過最厲害的」、「坐著唱還這麼猛」，她透露會動念翻唱是因為太多網友私訊她，希望聽她唱這首歌，加上女兒們都力推說現在很紅，於是唱給大家聽，很開心能有這麼好的迴響。

彭佳慧將舉辦簽唱會。（索尼提供）

由於新專輯《完整的大人》特別發行黑膠版，她將於8／9在松菸誠品舉辦暌違已久的近距離簽唱會，她將專輯中的曲目改編為不插電的版本，呈現和專輯中不同的風格，她也表示，很久沒有和歌迷近距離聊聊天、唱歌給大家聽，自己同樣非常期待。

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