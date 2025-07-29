黑澀會美眉「九妞妞」是否想合體？小薰點頭說好「但是要降key」

小薰對於九妞妞合體點頭說好。（桃園電影節提供）

〔記者許世穎／桃園報導〕第12屆桃園電影節今（29）日舉辦發佈會，影展宣傳大使「小薰」黃瀞怡同時身兼評審，還有作品入圍影展。她透露拍攝形象廣告當天正逢爸媽的結婚紀念日，爸爸也有協助劇組開船，「本來下大雨，結果爸爸一開船到碼頭，雨就停了」。她說當時有在心裡向已逝母親、祖先們祈禱拍攝順利，很開心拍攝成果非常棒。

昔日男團ENERGY、F4重組都引起爆話題，小薰被問到昔日「我愛黑澀會」的團體「九妞妞」是否也想合體？她立刻點頭說好，「我當然都可以啊，但是我以前比較能唱高音，現在至少都要降一到兩個key」。

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第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日，於中壢SBC星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館陸續展開。

今年電影節以「遇見」為主題，除開、閉幕片外，將規劃「人生狂想」、「世界幻鏡」、「台港鮮浪潮」、「光影初相遇」、「真實傳奇」、「抗戰 80 英雄榜」、「大師巨星：李行與鄧麗君」、「大師巨星：侯孝賢與舒淇」，以及焦點導演陳玉勳、管虎及艾莉絲羅爾瓦雀等12個專題。詳情請鎖定桃園電影節官網，以及社群媒體專頁。

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