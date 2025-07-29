吳申梅遭全球巨星現場討愛馬仕 傻眼回應反應驚呆全場

吳美琳（左起）、吳申梅、于美人、陳孟賢、郭婷筠。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰、實習記者黃珮涵／台北報導〕陳孟賢出道12年，終於推出首張個人專輯《全球巨星》，今（29日）舉辦發片記者會，貴婦好友吳申梅第一時間現身站台。她感性表示，一路看著陳孟賢從《紅人榜》努力到今天，「他不只唱歌好，舞蹈、主持也很強，有些我學不會的舞步，還會特地找他教我。」還有于美人、郭婷筠、吳美琳等藝人到場相挺，氣氛熱烈。

陳孟賢見到學姐吳申梅來捧場，當場開玩笑說：「我以為妳會帶愛馬仕包包來送我！」吳申梅則笑回：「你都賺得比我多了！」現場歡笑聲不斷。

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陳孟賢以誇張的造型現身發片記者會。（記者王文麟攝）

陳孟賢以誇張的造型現身記者會，頭頂假髮吸睛十足，來自小琉球的他，笑說靈感來自童年回憶，「很像小時候游泳上岸時，看到黏在頭上的海草！」這次他自掏腰包砸下400萬台幣製作專輯，坦言壓力超大：「每天打開手機都是報價單，費用是無上限的往上加。」

談及專輯名稱《全球巨星》，他自信表示：「我就是小琉球最特別的明星。」這張專輯彷彿是他入行12年的心路歷程，感性說：「面對酸言就當吃酸菜，越吃越強壯，堅持做自己，獨一無二，就是巨星！」

陳孟賢表示這張專輯彷彿是他入行12年的心路歷程。（記者王文麟攝）

新歌《跍落爬起》更唱出他這些年的心聲，「就像人生，有時候會蹲下去，但還是要再站起來。」希望透過音樂，讓大家感受到他的堅持與不放棄。

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