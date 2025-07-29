葉舒華現蹤機場「皮膚白到發光」韓網狂讚：新一代神顏

i-dle台灣成員葉舒華現蹤仁川機場的絕佳狀態引發話題。（翻攝自YouTube／Newsen）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團i-dle的台灣成員葉舒華近期為了新專輯瘦了不少，加上超級白皙的皮膚，每每亮相總能成為韓網焦點，今（29）日舒華與隊友雨琦一起現身韓國仁川機場，絕佳狀態再度引發話題。

舒華（左）、雨琦（右）現身南韓仁川機場，高雅氣質驚豔全場。（翻攝自YouTube／Newsen）

舒華白到發光。（翻攝自YouTube／Newsen）

i-dle台灣成員舒華與中國成員雨琦今日現身仁川機場，從韓媒《Newsen》釋出的畫面中可見兩人穿著簡約，僅以無袖背心搭配牛仔褲亮相，但高雅氣質仍驚豔全場，尤其是舒華更是明顯比在場人白了好幾個色階，連皮膚稱得上白皙的雨琦站她旁邊都仍有落差。

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畫面曝光後引發韓網熱烈討論，網友紛紛湧入留言大讚「新一代神顏」、「根本仙女下凡吧」、「舒華比旁邊油漆還要白」。

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