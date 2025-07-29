孫綻急了！拚今年娶米可白 請教曾子余求婚細節

陶晶瑩、瑪麗、潘君侖、孫綻、阿夫、孫其君、林亭翰、顏佑庭、蓋瑞、黃恩賜、曾子余出席台視《九條好漢在一班》首映記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜、實習記者鄭毓昕／台北報導〕台首創軍旅實境秀《九條好漢在一班》今（29）日舉行首映記者會，陶晶瑩、黃鐙輝、孫綻、曾子余、孫其君等許多藝人齊聚宣傳，戲裡義氣相挺，戲外互動也默契十足。孫綻現場談及感情，面對與女星米可白的戀情，他甜蜜表示：「我也很努力的充實自己，也像子余看齊，讓自己的未來更好。」並透露已開始存結婚基金，盼望今年能將米可白娶回家，笑喊：「希望越快越好！」

孫綻透露已開始存結婚基金。（記者陳奕全攝）

孫綻與米可白穩定交往多年，但一度傳出冷靜期分手風波引發關注，對此他親口澄清：「我們感情一直都很好，謝謝大家的關心。」更表示自己也在努力提升，「我想讓自己變成一個 better man，讓她能夠依靠。」也不諱言曾請教好友曾子余求婚技巧。

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曾子余也在現場大方認愛。（記者陳奕全攝）

而曾子余也在現場大方認愛，日前與交往兩年的圈外女友登記結婚，坦言結婚前與老婆出門時沒刻意遮掩，都沒戴口罩但沒人認出來，他更笑說在節目中曾詢問其他人如何求婚，引來全場哄堂大笑，至於是否有生子計畫，他表示：「順其自然啦！」

黃鐙輝自嘲經濟狀況「很硬」。（記者陳奕全攝）

黃鐙輝則一貫搞笑風格，吐露曾子余婚宴得準備紅包：「包太多很賠錢，包太少也不好，但至少要五位數啦！」他自嘲經濟狀況「很硬」，和電影中的九條好漢一樣硬氣。

顏佑庭對粿粿的感情狀況也不清楚。（記者陳奕全攝）

前啦啦隊女孩粿粿近日來也被爆出與范姜彥豐婚變，記者求證粿粿經紀公司、經紀人，都不讀不回。兩人先前感情穩定、甜蜜互動頻繁，但近期突然互動減少，引發外界關注。對此曾一同錄節目的顏佑庭今天也回應表示：「《全明星運動會》結束後就比較少聯絡了，我也不知道。」

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