小薰和庹宗華從父女變夫妻直言「很奇怪」 沒計畫當媽怕下盤太穩定

第12屆桃園電影節影展宣傳大使「小薰」黃瀞怡今出席發布會。（桃園電影節提供）

〔記者許世穎／桃園報導〕第12屆桃園電影節今（29）日舉辦發布會，影展宣傳大使「小薰」黃瀞怡主演短片《五花肉》也入圍影展，她在該片和形象廣告都有和小孩互動，被問到是否有計畫和男友鄭人碩一起「見習」當父母？她笑稱還沒有這個想法，「而且我們原住民生完小孩，下盤會比較『穩定』，身材恢復會比較困難！」

提到懷孕話題，小薰認為雙方的狀態都要很好，「不然如果小孩生出來，爸爸看起來像爺爺也不好」，她透露鄭人碩每天都會健身，如果太久沒去，她也會催促他「多運動」，不過兩人最近都忙碌，行程已經排到年底。

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第12屆桃園電影節影展宣傳大使「小薰」黃瀞怡今出席發布會。（桃園電影節提供）

此次小薰除了有作品入圍，同時也擔任評審，她表示討論自己作品時會先迴避，她在《五花肉》飾演用身體換取豬肉給小孩的年輕母親，不僅有在豬肉攤上的大尺度情慾戲，更要與庹宗華演夫妻，坦言感覺很奇怪，「我在20歲演八點檔的時候，他演我爸，這次卻演夫妻！」

第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日，於中壢SBC 星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館陸續展開。

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