晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小薰和庹宗華從父女變夫妻直言「很奇怪」 沒計畫當媽怕下盤太穩定

第12屆桃園電影節影展宣傳大使「小薰」黃瀞怡今出席發布會。（桃園電影節提供）第12屆桃園電影節影展宣傳大使「小薰」黃瀞怡今出席發布會。（桃園電影節提供）

〔記者許世穎／桃園報導〕第12屆桃園電影節今（29）日舉辦發布會，影展宣傳大使「小薰」黃瀞怡主演短片《五花肉》也入圍影展，她在該片和形象廣告都有和小孩互動，被問到是否有計畫和男友鄭人碩一起「見習」當父母？她笑稱還沒有這個想法，「而且我們原住民生完小孩，下盤會比較『穩定』，身材恢復會比較困難！」

提到懷孕話題，小薰認為雙方的狀態都要很好，「不然如果小孩生出來，爸爸看起來像爺爺也不好」，她透露鄭人碩每天都會健身，如果太久沒去，她也會催促他「多運動」，不過兩人最近都忙碌，行程已經排到年底。

第12屆桃園電影節影展宣傳大使「小薰」黃瀞怡今出席發布會。（桃園電影節提供）第12屆桃園電影節影展宣傳大使「小薰」黃瀞怡今出席發布會。（桃園電影節提供）

此次小薰除了有作品入圍，同時也擔任評審，她表示討論自己作品時會先迴避，她在《五花肉》飾演用身體換取豬肉給小孩的年輕母親，不僅有在豬肉攤上的大尺度情慾戲，更要與庹宗華演夫妻，坦言感覺很奇怪，「我在20歲演八點檔的時候，他演我爸，這次卻演夫妻！」

第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日，於中壢SBC 星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館陸續展開。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中