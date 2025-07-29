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曾敬驊自爆吃「這個」吃到吐！喊卡衝一旁狂嘔嚇壞導演

《我家的事》正式海報今天無預警公布。（牽猴子提供）《我家的事》正式海報今天無預警公布。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《我家的事》國際影展入圍不斷，日前於台北電影節進行台灣首映，飾演一家四口的四位演員不僅在大阪影展拿獎，更是全數入圍台北電影獎，飾演媽媽的高伊玲榮獲北影影后殊榮。電影官方粉專今（29）日驚喜釋出正式版海報，畫面中一家四口站在紅磚老屋前合影，就如同我們每個人記憶中熟悉的「全家福」，充分展現出本片以「家」作為主軸的核心議題。

曾敬驊拋開包袱，在《我家的事》中大膽突破。（牽猴子提供）曾敬驊拋開包袱，在《我家的事》中大膽突破。（牽猴子提供）

該片由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪領銜主演，角色用春、夏、秋、冬四季命名，代表這一家人的生命流轉，彼此缺一不可，故事闡述看似平凡的一家人，其實是用盡力氣才能成為彼此生命中的陪伴。

片中主場景依照導演潘客印真實家景取樣，並選在導演家鄉彰化的一棟透天老宅拍攝，讓劇中平凡的生活瑣事成為情感線索，愛、責任、爭吵都在這棟老宅中展開，而海報上那句動人字句：「你知道我們是多拼命，才會成為一家人嗎？」更勾起無數人對「家」的記憶與共鳴，引發觀眾強烈期待。

電影風格幽默中帶點惆悵，爭吵裡藏著不捨，細膩呈現出台灣家庭最日常卻也最深刻的樣貌，故事時間橫跨24年，對於演員表演與劇組執行都是極具挑戰的一次拍攝。

曾敬驊在《我家的事》為求畫面真實，一場吃香蕉的戲碼竟吃下兩大串香蕉。（牽猴子提供）曾敬驊在《我家的事》為求畫面真實，一場吃香蕉的戲碼竟吃下兩大串香蕉。（牽猴子提供）

拍攝期間現場也發生不少趣事，其中一件令所有工作人員印象深刻的，則是當紅新生代演員曾敬驊為求畫面真實，在拍攝其中一場吃香蕉的戲碼時堅持「來真的」，最後竟吃下兩大串香蕉，因此在導演一喊卡之後，立刻到一旁嘔吐，導演潘客印嚇到當場直呼：「真的好怕他怎麼了！」

但是曾敬驊吐完再上場，立刻展現鬆弛有度的喜劇演技，讓導演十分佩服他的敬業態度與實力。不只如此，曾敬驊也在片中大膽突破，其中一場於摩鐵洗澡的橋段，意外展現結實身材，讓觀眾笑稱：「我會衝著這段進戲院！」《我家的事》將於9月12日在台上映。

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