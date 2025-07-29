台劇大尺度挑戰！日男星「正面全裸」 堅持不修毛原因曝光

福地祐介（右）今與李至正一同宣傳影集《親密之海》。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕福地祐介今與李至正一同宣傳影集《親密之海》，其中福地祐介戲裡有場對著鏡子全裸的戲碼，場面之大膽，在台劇中實屬罕見。然而福地祐介對這類裸露場景相當坦然，因為他過去演出的電影《動物感傷の清晨》就是一部與性愛有關的藝術片，當中有全裸戲；此外，他在新加坡劇集《Last Madame：Sisters of the Night》中也有床戲，這次已是他第三度全裸上陣。

福地祐介談起《親密之海》中裸戲，表示是「角色對痛的表現之一」。（記者潘少棠攝）

談起這場裸戲，他表示這是「角色對痛的表現之一」。當初一接到邀約，就已知會有正面全裸的場景，他當時便對劇組說：「我已經相信你們，不用多說什麼。」他認為雙方都理解這場戲的重要性。至於拍攝前是否有修毛整理私密部位？他則認為「修整」對這角色來說完全不適合，必須以最原始的樣貌呈現，才能傳達角色的真實。

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演戲資歷有20年的他在拍《親密之海》時，首次感受到現場導演、監製、攝影師與工作人員像對待嬰兒般地呵護他。「每次喊卡，導演都會跑過來問我還好嗎？我就對他說：『我信任你們，拍什麼都可以。』」他甚至希望導演趕快回到監控螢幕前坐好，專心投入工作。

福地祐介在劇中飾演孤獨、神秘的船員。（記者潘少棠攝）

在劇中他飾演孤獨、神秘的船員，戲外的他自認與角色有許多相似之處，尤其那股「孤獨感」最為強烈。福地祐介出生於日本，19歲時便獨自出國，曾在美國、倫敦、巴黎、北京、台灣等地生活。他坦言：「離開祖國，在異地獨自生活的孤獨感，我身上所有的細胞都感受過。」他認為「孤獨」這兩個字早已與自己的人生密不可分。

然而這樣長年漂泊的生活，也讓他開始反思：「我當初是為了成為好演員才開始出國，但總是把工作擺第一，忽略了很多私人生活。現在回頭看，會忍不住問自己：『這樣對嗎？』」他感慨地說每個人都在追求屬於自己的人生，但這條路並不容易。

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