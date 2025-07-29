AV女優現實生活遇電車痴漢 報警竟拒絕受理

日本AV女優瀧結菜以「豐臀」、「超長舌頭」走紅。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優瀧結菜以「豐臀」、「超長舌頭」走紅，日前她在電車站遇上色狼，對方在電扶梯對她伸出鹹豬手並且偷拍，氣得她一怒告上警局，沒料到警察一開始竟然拒絕受理她的報案，讓她氣得在社群發文揭露此事，引起數十萬人關注。

瀧結菜遇色狼騷擾，警察局竟然拒絕受理案件。（翻攝自X）

瀧結菜七月上旬在電車站遭騷擾，向警方報案竟不被受理，氣得她於7月21在在網路發文，表示車站監視器一定有拍到她被騷擾的過程，警方拒絕受理，讓她不知如何是好。數十萬網友看到此文覺得義憤填膺，掀起網路論戰，後瀧結菜再度報案，警方目前已受理此案。

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氣不過的瀧結菜在網路發文，吸引數十萬人觀看。（翻攝自X）

網友認為瀧結菜沒有抓到現行犯的話，警方很難抓到色狼，猜測可能因為如此才不願受理案件；另一派網友則認為，只要是犯罪，無論怎樣警方都應該受理並查出真相，更提醒瀧結菜儘快向車站提出申訴，保存監視器畫面。

7月25日瀧結菜再度發文，宣布自己已經報案成功，並對色狼嗆聲：「你給我恐懼地等著吧！」

經過第二次報案，警方目前已受理瀧結菜的案件。（翻攝自X）

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