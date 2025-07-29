晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

AV女優現實生活遇電車痴漢 報警竟拒絕受理

日本AV女優瀧結菜以「豐臀」、「超長舌頭」走紅。（翻攝自X）日本AV女優瀧結菜以「豐臀」、「超長舌頭」走紅。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優瀧結菜以「豐臀」、「超長舌頭」走紅，日前她在電車站遇上色狼，對方在電扶梯對她伸出鹹豬手並且偷拍，氣得她一怒告上警局，沒料到警察一開始竟然拒絕受理她的報案，讓她氣得在社群發文揭露此事，引起數十萬人關注。

瀧結菜遇色狼騷擾，警察局竟然拒絕受理案件。（翻攝自X）瀧結菜遇色狼騷擾，警察局竟然拒絕受理案件。（翻攝自X）

瀧結菜七月上旬在電車站遭騷擾，向警方報案竟不被受理，氣得她於7月21在在網路發文，表示車站監視器一定有拍到她被騷擾的過程，警方拒絕受理，讓她不知如何是好。數十萬網友看到此文覺得義憤填膺，掀起網路論戰，後瀧結菜再度報案，警方目前已受理此案。

氣不過的瀧結菜在網路發文，吸引數十萬人觀看。（翻攝自X）氣不過的瀧結菜在網路發文，吸引數十萬人觀看。（翻攝自X）

網友認為瀧結菜沒有抓到現行犯的話，警方很難抓到色狼，猜測可能因為如此才不願受理案件；另一派網友則認為，只要是犯罪，無論怎樣警方都應該受理並查出真相，更提醒瀧結菜儘快向車站提出申訴，保存監視器畫面。

7月25日瀧結菜再度發文，宣布自己已經報案成功，並對色狼嗆聲：「你給我恐懼地等著吧！」

經過第二次報案，警方目前已受理瀧結菜的案件。（翻攝自X）經過第二次報案，警方目前已受理瀧結菜的案件。（翻攝自X）

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中