吳宗憲直播開罵黃子佼！陶晶瑩反應曝光 笑喊：他是AI嗎？

陶晶瑩今日出席《九條好漢在一班》首映活動。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕陶晶瑩今（29）日出席《九條好漢在一班》首映活動，談到好友「小S」徐熙娣近來復出演藝圈的進度外，也被問及日前吳宗憲開直播一事，她幽默笑稱直播裡的對方可能是AI。

（左起）吳宗憲、小S、黃子佼。（資料照，翻攝自臉書；記者陳奕全、陳逸寬攝）

吳宗憲日前開直播怒罵「沒家教的壞蛋」，引發外界誤會是否在罵大小S，後來他再度開直播解釋，稱罵的人其實是黃子佼。對此，陶晶瑩語帶嘲諷表示：「我沒看直播，但影片都會留下紀錄，憲哥是忘記他有罵過嗎？然後說沒有罵，還是那不是他？是AI嗎？」語氣雖輕鬆，卻明顯對對方前後說詞有所質疑。

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對於小S何時能回歸《小姐不熙娣》？陶晶瑩表示自己都有持續關心好友，「她一點一滴在恢復中，我們就等她吧！給她時間和空間。」她也認為目前無論演藝圈和媒體，大家對小S都保有同理心，觀眾都很願意等待她再度回到螢光幕前。

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