魏如萱捲三角戀！陶晶瑩曝「最清楚的人應是Ian」：別傷害人最重要

陶晶瑩談魏如萱捲三角戀。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕42歲金曲歌后「娃娃」魏如萱日前遭爆與小21歲的21歲男網紅Ian交往，還被指介入Ian與19歲女網紅若盈的戀情，瞬間掀起外界熱議。好友陶晶瑩今出席《九條好漢在一班》首映活動時被問及此事時，也分享自身看法。

陶晶瑩談魏如萱捲三角戀。（記者陳奕全攝）

魏如萱所屬經紀公司昨緊急出面認愛，強調雙方目前皆為單身，並無介入任何戀情。不過若盈隨後回應「和Ian處於冷靜期」，引發網友質疑戀情是否無縫接軌，更質疑魏如萱知三當三。

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陶晶瑩談魏如萱捲三角戀。（記者陳奕全攝）

陶晶瑩表示並未深入了解事件始末，「我只有看到雙方都有發聲明，最清楚狀況的應該是男方Ian。」她也坦言，魏如萱從未在私下聚會介紹過男方，最近一次聚會也都在聊金曲，並未感受到她有戀愛的跡象。

對於外界質疑魏如萱與男友年齡大相徑庭，與老公李李仁同為姊弟戀的陶晶瑩則強調：「年齡不是問題，感情中最重要的是不要傷害到任何人。」並呼籲外界給予當事人空間。

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