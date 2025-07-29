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昔從粉絲變老公！粿粿、范姜彥豐3年婚姻傳情變 知情人曝動向

粿粿（左）、范姜彥豐傳婚變。（翻攝自臉書）粿粿（左）、范姜彥豐傳婚變。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人粿粿2022年和范姜彥豐結婚，婚後育有女兒「小粿醬」，常會在社群平台放閃，不過近期從男方分享的家庭照裡卻不見粿粿身影，如今還傳出粿粿正準備搬家、疑似婚變消息，對此，記者求證粿粿及其經紀人皆未有回應，不過資深媒體人楊皓如則在社群上透露最近才有同框過。

粿粿與范姜彥豐傳出婚變，回顧近日粿粿社群，最近一次PO范姜合照，是停留在2個多月前，范姜社群則是4個月前有放日本滑雪合照，連最近范姜彥豐生日照都未見粿粿，還有網友在社群好奇發問，楊皓如則留言表示：「真的嗎？我6／19才跟他們夫妻一起錄影欸」。

事實上，粿粿與范姜彥豐過去是在工作場合上初識，范姜彥豐當時見到對方就覺得粿粿很可愛，但當下沒有勇氣搭話，這之後他在IG默默追蹤粿粿一年，某次女方生日他送上祝福後，這才開始有了聯絡與後續約會，當時范姜彥豐還浪漫表示：「從剛交往不久時，就認定粿粿是我想要走一輩子的人了」，如今感情傳出變調，雙方當事人皆未做出回應，引發不少人關注。

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