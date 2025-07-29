羅志祥前愛徒離開台灣！香港現蹤離團了 驚爆受挫經歷

〔記者陽昕翰／台北報導〕詹仕偉在2018年以羅志祥男團C.T.O成員身份出道，今年迎來出道第7年，推出首支粵語單曲《U-U-U》，他也同步錄製中文版《迷霧失重》，希望以音樂陪伴在城市中努力生活的每一個人。

詹仕偉在香港演出。（我在娛樂提供）

詹仕偉日前完成「Ease香氛 香戀一夏－香氛季」活動演出與主持後，隨即飛往香港參與音樂節，展開新歌宣傳，象徵從團體、選秀到獨立創作的蛻變。

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離開團體後，詹仕偉曾參加《全民造星V》，以個人身分晉級十強，累積不少香港粉絲。這次受邀在「蘭桂坊夏日Goooal」音樂節封街演出，現場上百名粉絲舉燈牌應援，讓他感動直言：「香港就像我的第二個家。」現場也首次公開演唱新歌《U-U-U》。

詹仕偉暌違四年推出新歌，也是首次挑戰粵語歌。錄製過程中因咬字困難一度受挫，最終堅持完成四次錄音。雖然製作成本高昂，他仍自掏腰包完成製作，回應歌迷多年來的支持。

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