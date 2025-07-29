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娛樂 電視

被吳慷仁從舌尖親到乳頭、肚毛！李至正揭大膽情慾戲內幕：很想掐死他

〔記者蕭方綺／台北報導〕李至正和吳慷仁在影集《親密之海》飾演同志情侶，2人除了舌吻、背面全裸，還有大尺度親密交疊的戲。李至正今受訪時提到他從吳慷仁尚未出道，還在當酒保時就認識，交情深厚，這回合作，他卻說：「他工作認真態度，讓我很想掐死他。」原來是吳慷仁對工作細節要求，曾經晚上跟他電話討論到凌晨2點。

李至正（右）在《親密之海》中和吳慷仁是同志伴侶。（CATCHPLAY+提供）李至正（右）在《親密之海》中和吳慷仁是同志伴侶。（CATCHPLAY+提供）

他和吳慷仁的舌吻戲是劇本原本沒有的，是一開始親密指導在討論、排戲時，吳慷仁先問他「有沒有肚毛」，讓他滿臉困惑，吳慷仁才提議舌吻後一路從嘴、乳首舔到肚毛。對於這樣的「建議」，李至正說：「我很慶幸我的對手是他，他對於拍戲有很多很棒的想法。」只可惜一路舔下去的戲，後來被導演剪掉，但李至正不難過，他笑說：「有這些會太over、太刺激！」

還有場他從吳慷仁背後來的交疊親密戲，原本只穿膚胎內褲，後來因為「撞擊」，2人穿上打跆拳道才會穿的護襠褲。李至正提到當時自己太入戲，加上護襠褲太硬，現場發出「摳摳摳」的聲響，吳慷仁也在喊卡後默默跟他說：「可不可以不要衝這麼用力。」

李至正（右）在《親密之海》中無微不至照顧吳慷仁。（CATCHPLAY+提供）李至正（右）在《親密之海》中無微不至照顧吳慷仁。（CATCHPLAY+提供）

然而吳慷仁對彼此的角色也有許多見解。李至正說：「一扯到工作，他認真態度讓人咋舌。」像是2人分析角色心境，吳慷仁會不斷拋出問題，反問「然後呢、繼續啊」，有時甚至一通電話就討論到凌晨2點，李至正內心哀嚎：「都已經晚上2點，可以休息嗎？」

有時李至正自己為角色安排高潮迭起的情緒，吳慷仁會嘟嘴搖頭，表示自己認為不適宜，李至正都會接受這些想法，他說：「我在這部戲算是資淺的演員，他總是不吝嗇給我指教。」《親密之海》即將在下周五於CATCHPLAY+影音平台、LINE TV、香港Now TV與海外的Amazon Prime Video共同迎來最終大結局。

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