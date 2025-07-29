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鍾麗緹愛女17歲了 精緻美貌曝光 網看呆「越來越漂亮」

鍾麗緹（右）的二女兒Jaden昨（28）日歡慶17歲生日。（翻攝自微博）鍾麗緹（右）的二女兒Jaden昨（28）日歡慶17歲生日。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星鍾麗緹育有3個女兒，分別為27歲長女「Yasmine」張敏鈞、17歲次女「Jaden」張思捷、15歲小女兒「Cayla」張凱琳，3個女兒都繼承她的混血美貌。昨（28）日，二女兒Jaden歡慶17歲生日，鍾麗緹感性發文祝賀，同步曝光愛女近照。

Jaden（右）打扮亮麗、身材姣好，外型變得很成熟。（翻攝自微博）Jaden（右）打扮亮麗、身材姣好，外型變得很成熟。（翻攝自微博）

鍾麗緹28日替二女兒舉辦17歲生日趴，事後也不忘發文，「生日快樂，親愛的Jaden。今天你17歲了，我的心中充滿了自豪和喜悅。看著你成長是我生命中最大的祝福之一。從你來到這個世界的那一刻起，你就為我們的生活帶來了無盡的光明和愛」鍾麗緹在文末也鼓勵女兒，「這個世界充滿了無限可能，你有能力實現任何願望，永遠記住，在前行的路上，我會支持和愛著你。」

從鍾麗緹的貼文中可以看到Jaden近照，只見她打扮亮麗、身材姣好，外型變得很成熟，與先前差異頗大，許多網友紛紛湧入大讚，「長大了」、「繼承媽媽好基因」、「越來越漂亮」。

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